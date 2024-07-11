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台中女騙鮮肉進房強吻猛抓鳥 逼「跟我做愛1次」下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中潘姓女子假借贈送羽毛球拍給1名男球友，引誘他進房後卻關門上鎖、自行脫衣，對方嚇到問「要幹嘛？」潘竟稱「跟我做愛一次！」又猛勾男子脖子、扯衣強吻，出手抓他生殖器，對方又氣又怕堅持提告，法院刑事依強制性交未遂罪判潘1年7月徒刑，民事判應給付男子35萬元，可上訴。

起訴指出，潘女和男子因羽毛球社團認識，但彼此非男女朋友，潘2022年5月11日晚上10點多以要送球拍給男子為由約對方到她家，潘又以球拍放在房間引誘男子進房。

未料男子拿完球拍就要走，潘卻自己脫去上衣，還將手勾住男子脖子倒在床上，男子嚇到掙脫起身卻又遭潘女用身體壓制，儘管男子一再拒絕，仍慘遭潘女掀衣強吻胸部、身體，並伸手撫摸他生殖器，經男子大聲喝斥才停止。

法院刑事庭審理時，潘矢口否認犯行，辯稱什麼事都沒發生，在房間親吻時男子沒有反抗，還反控對方精神有問題與她沒關係；潘的辯護人則說，男子身高近180公分，與潘體型有差距，若不願意潘要如何壓制他？主張當天雙方有合議接觸，案發後2人還是有聊天、打球。

男子證稱，拿完球拍後，潘女突然關門上鎖，立刻轉身脫下自己白色上衣，露出黑色內衣，並稱「跟我做愛一次」瞬間用手勾住他脖子往床上倒，自己整個人被拉下去，但不想碰到潘女就用手撐著，還說被潘撲到身上壓著，開始親他臉、拉衣服，甚至出手抓住他生殖器。

男子還說，一直抵抗、喝斥說「放開喔，我沒有想要」但潘都不理，最後潘甚至生氣說「為什麼不跟她做愛？」離去後潘還傳訊說「對不起，我今天失態了」。男子直言，完全不想跟潘發生關係，遇害時驚訝又憤怒，堅持提告。

刑事庭勘驗女子身形，認為她是中等身材，但參加羽毛球隊，有運動習慣顯非文弱體型，突朝男子勾脖確實可能害人向後倒，並佐以錄音等證據，不採信潘辯詞。審酌潘犯後否認、毫無愧色，一、二審都依強制性交未遂罪判她1年7月確定。

男子再提民事訴訟，主張潘女侵害他身體、貞操權，求償精神撫慰金50萬元；潘則說，她刑事判決確定即將入獄，認為求償金額過高，自己需扶養70歲父母，也長期患有情緒症狀，主張只能賠15萬元。

民事庭審酌雙方職業、收入、學歷及侵害程度等，認為男子求償50萬元過高，判潘女應給付他35萬元。

潘女不顧男子拒絕，強勾他脖子倒向床，還強吻、抓他生殖器。示意圖／ingimage
潘女不顧男子拒絕，強勾他脖子倒向床，還強吻、抓他生殖器。示意圖／ingimage

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