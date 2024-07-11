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幼師涉性侵 再查扣偷拍性影像數百部 逾20童受害

聯合報／ 記者房荷庭洪子凱／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北市某私立幼兒園一名男老師是園長兒子，涉嫌當著學童面前以手指插入或撫摸六名女學童下體，台北地檢署去年依加重強制性交等罪嫌起訴，擴大偵辦搜索他住處，查扣偷拍的數百部女童性影像，清查逾廿名女童被害。

檢方搜索後起訴，依妨害性自主等罪嫌持續偵辦，第二波搜索從涉案男老師住處查扣相關電磁設備，發現存有數百部偷拍的女童影片及照片，清查逾廿名女童被偷拍。男老師羈押中。

二○二三年七月，幼兒園一名女童返家後，與母親聊到男老師會摸自己下體、將手伸進褲子，母親報警，提供錄有母女對話的監視畫面。

檢警追查，這名男老師在幼兒園任職兩年多，當著學童面前犯案，不少學童目擊，有六名女童遭性侵，年齡四至五歲。同年八月，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪嫌起訴男老師。

同年十月，因幼兒園內教保服務人員對幼兒有情節重大的不當對待情事，台北市政府教育局廢止幼兒園的設立許可，園長另經營托嬰中心，已轉手員工並改名，讓不少家長擔心。

北市社會局表示，去年七月底接獲幼兒園負責人經營托嬰中心，向托嬰中心調閱監視器畫面，未查有不當對待，為求審慎仍將畫面送檢調查辦；托嬰中心去年十月轉賣其他負責人經營，不定時稽查，未發現違法或不當對待。

偷拍 幼兒園 托嬰

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