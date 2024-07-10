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幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害
台北市某私立幼兒園一名男老師涉嫌至少從2023年起，公然在學童面前撫摸女學童下體，或以手指性侵，台北地檢署於2023年起訴該名男老師，案件由法院審理中。檢方持續偵辦，先前已執行第二次搜索，扣得數百部女童性影像，至今已逾20名女童受害。
全案源於，2023年7月間，一名在案發幼兒園就學的女童返家後，無意間與母親聊及學校男老師會摸自己下體，其母聽聞後，持女兒房間錄有母女對話的監視畫面，作為證據報警。檢警偵辦，發現該名狼師當著所有學童的面犯案，不少學童都親眼看過他伸出狼爪。
檢警調查，案發的私立幼兒園非知名連鎖業者，該名20多歲的男老師為園長之子，被害者均為4歲至5歲的女童，有6名女童遭性侵。同年8月間，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴該名男老師。
該名男老師遭起訴後，法院審理中。檢方持續偵辦，先前再執行第二次搜索，從手機等設備扣得數百部偷拍的女童性影像，形式包括照片及影片，至今逾20名女童受害，全案偵辦中。
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