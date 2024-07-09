宜蘭南澳鄉長性騷擾屬實卻因1原因無法可罰 受害女：深感遺憾

性騷擾示意圖。聯合報系資料照

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄疑似性騷擾公所女員工，交由縣府裁處。縣府認為，行為發生在性別平等工作法尚未修法前，當時未訂相關罰則，在不溯既往原則下，只能「不予處罰」。

對此，被害女員工今天受訪時說，此案竟無法可管，深感遺憾。

南澳鄉公所1名女員工於3月11日具名向縣府申訴，指控李勝雄、宜蘭縣原住民事務所長林志雷對她性騷。縣府接獲申訴後，依規定組成專案調查小組。

經縣府性騷擾評議委員會審議，今年6月判定李勝雄與林志雷的性騷擾事件成立。李勝雄依性別平等工作法移給縣府勞工處裁處，林志雷依公務人員考績法，由南澳鄉公所與縣政府召開考績委員會討論行政懲處。

勞工處今天表示，過去性別平等工作法未對最高負責人或雇主的性騷行為訂有罰則，被害人只能透過民事或刑事訴訟，爭取權益，造成漏洞，勞動部發現後提出修正，增列「最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷者，處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰」，在今年3月8日上路施行。

勞工處指出，李勝雄疑似性騷擾事件，被害人雖在3月11日提出申訴，但相關行為發生在109年7月至111年5月間。當時，性工法對僱主或最高負責人的性騷行為並無處罰規定，在不溯既往原則下，李勝雄雖被判定性騷擾成立，但不能適用新法，因此無法可罰，只能作成「不予處罰」的處分。

被害女員工回應，雖政府已積極修法遏止性騷擾問題，但對於李勝雄無法可管部分，深感遺憾，李勝雄的相關行為也已過了法律追溯期；至於林志雷方面，他身為公務人員知法犯法，縣府若再不嚴懲，將他免職或調整非主管職，只怕會食髓知味，爾後更變本加厲，侵犯更多女職員。

針對林志雷被判定性騷事件成立，縣府未調整主管職務，外界雜音甚多，質疑「性騷零容忍」根本是喊假的。縣府表示，林志雷部分，已召開考績會作進一步審議，目前尚未完成，最後會依據考績會結果研議處理。