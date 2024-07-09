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恐怖！「遊艇大亨」咖啡店隨機下藥 女急找媽求救才免被性侵
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，又隨機在咖啡廳趁另名女子如廁之際，在飲料中摻入FM2，被法院依加重強制性交等罪判刑15年；民事部分，在咖啡廳被下藥的女子提告求償300萬元，台北地方法院扣除女子已領的犯罪被害人補償金後，判張應賠償34萬餘元，可上訴。
張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於在大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。
張不知悔改，同年12月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月；2018年1月27日晚上8點半，張在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，卻趁對方上廁所時將FM2摻入她的飲料中，被害人喝了飲料覺得不適，隨即前往隔壁、媽媽開的美髮店內自保。
被害人的母親看到張在門外徘徊，覺得有異，被害人隔天前往榮總就診，結果尿液篩檢出FM2代謝物，報警處理。警方根據監視器畫面追出張的身分，2018年3月15日到張家搜索，扣到被害人的照片、影片與FM2白色圓形錠劑5顆。張2案一審定應執行刑9年，二審改重判15年徒刑。
民事部分，咖啡廳被害女子向張志傑請求300萬元精神慰撫金，張則否認犯行，供稱自己沒有刻意挑選座位，也沒有趁機下藥，他不可能在眾目睽睽、明知有攝影機的情況下在飲料中摻藥。
法院根據刑事偵查及審理的內容、醫院篩檢報告、女子確實出現頭暈和四肢無力的症狀，認定張確實有犯罪，審酌後認為張應賠償50萬元，扣除女子已領的犯罪被害人補償金後，判張應賠償34萬餘元。
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