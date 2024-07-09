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涉賣未成年性影像遭警查緝 24歲男藉如廁跳窗亡

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

林男自19樓住處墜下，救護人員到場緊急將他送醫。記者黃子騰／翻攝
林男自19樓住處墜下，救護人員到場緊急將他送醫。記者黃子騰／翻攝
林姓男子涉嫌參與經營Telegram群組販售未成年性影像，昨在新北市住家被警方搜索拘提，從十九樓墜落不治；據調查，他多次要求如廁，從廁所窗戶跳出，警方正釐清執行人員有無疏失。檢警是從色情網路論壇「創意私房」案輾轉追出此案，尚在清查林是否與創意私房有關。

檢警調查，廿四歲林姓男子從事工程師，擔任販售未成年性影像某Telegram群組的核心幹部，刑事局偵九大隊第一隊及桃園、台南市刑警大隊共辦，昨中午十二時許前往他新北板橋區住處搜索拘提，他父親也在場。

警方搜查電腦，尚未拘提及上銬，林多次要求上廁所，警方原要他留門縫，但最後一次他關上門，從窗戶跳出，自十九樓墜落，官警第一時間疑未注意，林經送醫急救，下午一時卅分宣告不治。

刑事局表示，台中地檢署指揮偵辦兒童及少年性剝削防制條例專案，林趁隙跳樓經送醫不治，跳樓原因及涉案情節待追查，並釐清執行人員有無疏失。

刑事局二○二一至二○二二年查獲創意私房犯嫌，發現有會員外流性影像，設Telegram群組「ＳＣＰ」販售未成年性影像，犯嫌誘使少女自拍性影像傳送，恐嚇自慰、吃排泄物、在身體刻字或以尖銳物刺胸部及下體，八十六名少女被害，去年查獲六名犯嫌，中檢十二月依兒少性剝削條例、組織犯罪防制條例起訴。

檢警從ＳＣＰ案追出，某Telegram群組也販售未成年性影像，昨鎖定林等十餘人搜索拘提。

犯嫌是否與ＳＣＰ或創意私房有關，幹部、會員及影像有無重疊，警方尚在調查。

官警說，犯嫌如廁時，警察應開門戒護，全程保持專注，通常毒品案犯嫌較常「拚命」，可能脫逃、攻擊或自傷，此案是兒少類，辦案人員容易鬆懈。

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