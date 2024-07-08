來台下榻「一條龍」 中壢車站旁應召站18假觀光泰女被捕

桃園市中壢警方近來發現跨國集團以「一條龍」模式，招攬外籍女子持觀光簽證來台從事色情性交易，公然在社群軟體或網路論壇大肆宣傳情資，警方專案小組日前持搜索票，突襲中壢火車站旁一家旅館抓人，查獲3嫌及泰籍應召女郎18人、另有男客2人性交易被查，依妨害風化等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，警方執行網路巡邏，發現從事色情業者透過網路論壇散播媒介泰籍女子色情性交易訊息，業者雖在廣告圖片，主打是應召小姐本人照，但附註「精修、變臉、勿高標」，更註明應召小姐國籍、年齡，吸引尋芳客，警方懷疑是跨國集團以「一條龍」模式經營，十分重視和立案調查。

警方組成專案小組蒐證、探訪並制定查緝計畫，見事機成熟，專案小組前天傍晚突襲中壢區永嘉街一家旅館，在店內查獲岳嫌（男、37歲）、蘇嫌（男、49歲）、薩拉氏（女、39歲、泰籍）3人及年齡介於19至40歲之間的泰國籍應召女子共18人、另查獲性交易的鄧姓（53歲）、陳姓（43歲）2名男客，現場並查扣保險套等相關證物，警方帶回依法偵訊。