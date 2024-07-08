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沒上銬要求如廁！男涉賣「未成年性影像」跳窗墜樓亡 警第一時間疑未注意

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

林姓男子涉嫌參與經營Telegram群組販售未成年性影像，今中午在新北市板橋區住家被刑事局搜索及拘提，從19樓逃跑不慎墜樓亡，他父親也在場。警方調查，他多次要求上廁所，從廁所窗戶逃出，刑事局正在釐清事發經過及執行官警有無疏失。

刑事局說，台中地檢署指揮刑事局偵九大隊第一隊，偵辦兒童及少年性剝削防制條例專案，今中午12點多至林姓犯嫌住家在他父親陪同下搜索，林趁隙脫卻墜樓，經送亞東醫院於下午1點半宣告不治，跳樓原因及涉案情節，尚待追查釐清。

據調查，當時警方正在搜索，尚未拘提及上銬，林多次要求上廁所，最後一次如廁時開啟門縫，從窗戶逃出，官警第一時間疑未注意。

檢警2021至2022年查獲色情網路論壇「創意私房」案犯嫌，追出Telegram群組「SCP」販售未成年性影像，2022至去年查獲犯嫌，台中地檢署去年12月依兒少性剝削防制條例、組織犯罪防制條例起訴；檢警後續清查，Telegram某群組也販售未成年性影像，與SCP案有關，今搜索及拘提，林涉嫌擔任該群組幹部，為犯嫌之一。

林男自19樓住處墜下，救護人員到場緊急將他送醫。記者黃子騰／翻攝
林男自19樓住處墜下，救護人員到場緊急將他送醫。記者黃子騰／翻攝

廁所 未成年

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