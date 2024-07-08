沒上銬要求如廁！男涉賣「未成年性影像」跳窗墜樓亡 警第一時間疑未注意

林姓男子涉嫌參與經營Telegram群組販售未成年性影像，今中午在新北市板橋區住家被刑事局搜索及拘提，從19樓逃跑不慎墜樓亡，他父親也在場。警方調查，他多次要求上廁所，從廁所窗戶逃出，刑事局正在釐清事發經過及執行官警有無疏失。

刑事局說，台中地檢署指揮刑事局偵九大隊第一隊，偵辦兒童及少年性剝削防制條例專案，今中午12點多至林姓犯嫌住家在他父親陪同下搜索，林趁隙脫卻墜樓，經送亞東醫院於下午1點半宣告不治，跳樓原因及涉案情節，尚待追查釐清。

據調查，當時警方正在搜索，尚未拘提及上銬，林多次要求上廁所，最後一次如廁時開啟門縫，從窗戶逃出，官警第一時間疑未注意。