遭控性侵猥褻6女子 藝人NONO今出庭戴口罩不發一語

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。

士檢今年5月17日偵結，NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反6名女子意願妨害性自主。

檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。