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遭控性侵猥褻6女子 藝人NONO今出庭戴口罩不發一語

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人NONO陳宣裕被控性侵猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。

士檢今年5月17日偵結，NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反6名女子意願妨害性自主。

檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

士檢認定，NONO不知自重，為逞私欲性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，嚴懲惡行。另，北檢不起訴3案，其中2案已由士檢認定強制猥褻罪嫌不起訴，被害人未聲請再議，不起訴確定。

NONO性侵、猥褻6名女子，今出庭戴口罩不發一語。記者林伯東／攝影
NONO性侵、猥褻6名女子，今出庭戴口罩不發一語。記者林伯東／攝影

性侵 猥褻

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