性侵案年增12% 「數位性侵」大增

性侵案件數年增一成二，而數位性侵害事件愈來愈多，網友性侵件數連續五年攀升，圖為示意圖。記者陳正興／攝影 衛福部保護司公布最新性侵害調查數據，去年性侵案件總數較前年成長逾一成，且兩造關係為網友者，近五年持續攀升，專家指出，藉通訊軟體以文字或視訊「網愛」已成現代人維持關係的方法之一，但卻也讓「數位性侵害」事件愈來愈多，部分數位性侵害事件，將網愛訊息以文字或影片方式外流，即使未實體接觸，但造成的傷害不亞於實體性侵害。

據衛福部保護司統計，二○二三年的性侵害總案件數為九四一三件，與二○二二年相比增加約百分之十二；以兩造關係區分，網友性侵案件數近五年連年攀升，二○一九年案件數為六六五件，到了二○二三年為一○三○件。

保護司副司長郭采榕表示，統計數據中未單獨列出「數位性侵」項目，依現行法規，在虛擬世界以影像、文字等引起性欲、造成不適，屬性騷擾防治法管轄範疇。

衛福部保護司官員表示，網路交友情況普遍，常是漸進式發展，先是互稱網公、網婆，後進入「深水區」，以文字傳送性挑逗、猥褻話語，或外流裸照、性影像，進而以影像或文字內容威脅至線下發生性關係，或視訊裸聊自慰等，此類「網愛」情況為最新型態的數位性暴力，但對被害人的影響，不亞於實體性侵。

英國一名十六歲少女戴著ＶＲ裝置玩遊戲，遭多名男玩家使用角色身分性侵她的分身，今年一月起，英國對於全球首起「元宇宙」虛擬性侵事件正式展開調查。

勵馨基金會執行長王玥好說，隨科技進展，遊戲角色可做的動作可與真人無異，虛擬角色代表個人，遭性侵的感受，不亞於實體性侵，數位時代對於「身體界線」觀念應改變，過去認為應避免實體碰觸，現在則須留意，不要在網路世界袒露私密部位，一旦遭拍攝、側錄，或被合成深偽影片，都可能淪為犯罪者勒索的利器。

王玥好說，過去性侵害相關法規制定時，未將此類數位性侵事件納入，但面對當前趨勢，除檢警、衛福部需提高警覺，科技業者也應負起社會企業責任，在研發時就設計避免濫用的機制。

衛福部保護司官員說，不論遭逼迫網愛，或虛擬角色遭受性侵，均屬數位性暴力一環，但與現行法規的性侵害，必須有實體性器官接合的定義仍有落差，未來如何重新調整性侵害認定方式、是否納入虛擬世界中的性交、猥褻，需要法界、實務界進一步討論。