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「我的初戀是噩夢」…數位性侵 未成年最常淪獵物

聯合報／ 記者廖炳棋林琮恩／台北報導

隨著交友軟體、聊天室的增加，網路性侵害案件也隨之攀升。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
隨著交友軟體、聊天室的增加，網路性侵害案件也隨之攀升。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
新型態的「數位性侵害」案件連年增加，北市一名處理婦幼案件的陳姓警官指出，隨著交友軟體、聊天室的增加，網路性侵害案件也隨之攀升，以未滿十八歲的小男生、小女生為大宗，未成年因缺少警戒心，不但輕易答應對方的要求，甚至有被恐嚇取財或影像被散布到網路的風險。

女高中生小風（化名）與男友交往後，在對方言語攻勢及說服下，雙方在聊天室內裸聊，並談及性行為等私密議題，但兩人分手後，對方竟拿出影像威脅小風繼續交往，否則就將影像散布在網路上，小風的父母察覺女兒異狀，詢問後帶她報案。

小風難過地向警方表示，這是她第一次交男友，也認為對方是真愛，想為對方做些事，且認為這不是實際發生性關係，加上不懂得拒絕，男友又多次說服，讓她認為男女朋友就該要有親密行為，因此答應裸聊談性，卻成為噩夢的開始。

陳姓警官表示，網路性侵害多發生在未成年男女身上，許多人因為純粹情感驅使或不懂拒絕因此受害；他接觸的案例，有加害人將影像拿去賣，也有張貼在色情網站，更有拿影像向被害人恐嚇取財，也有詐騙集團以交友詐騙被害人金錢後，再以裸聊談性側錄的影像，威脅被害人拿錢贖回，形同二次傷害。

陳姓警官指出，網路性侵害案發生後，許多被害人因為年紀小，不懂如何找回公道，只有在家人或朋友發現情緒異狀，或學校社工介入後才吐露實情，更糟糕的是，有被害人原想吃虧了事，沒想到網路卻散布自己私密影像，被朋友告知時情緒差點崩潰，目前警方僅能鼓勵當事人，積極面對並勇於報案。

一名不具名社福專家表示，網愛與實體性關係相當不同，但並不表示網愛不存在遭強迫的情況，若性影像、私密照等把柄遭對方掌握，進而要求不得拒絕實體性愛或視訊自慰，是數位時代新型性侵害形式，應受到重視。

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