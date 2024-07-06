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男大生染指補習班男童 4年持續性侵、偷拍...重判9年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男大生在補習班上課時，朝同班多名國小男童伸狼爪，哄騙他們脫衣、摸下體甚至口交，有被其他學生目睹男童全裸告知家長才曝光；法院認為，男大生2019年至2023年持續性侵、偷拍男童，惡性可議，考量他犯後坦承等，依兒童及少年性剝削防制條例等16罪判他9年6月，可上訴。

檢警調查，男大生2019年起在該補習班上課時，明知有3名男童當時年僅8到10歲間，竟連哄帶騙在補習班內教室、1樓大廳、廁所，或是樓梯間等地，數度脫下男童褲子撫摸生殖器、口交，過程還會拿手機竊錄，或是事先將手機架設在廁所內，偷拍男童如廁畫面。

後來有其他學生上課期間，因該教室門意外撞見另1名男童全身赤裸，嚇到衝出教室逃跑，卻被男大生追上抓住他肩膀安撫，後來男童告知家長後全案才曝光。

台中地院審理時，男大生坦承不諱，並有多名男童、家長證詞；法院審酌，男大生明知3名男童都未滿12歲，無法對於被拍攝行為表達反對，仍朝他們攝錄，無異剝奪其等是否同意被拍攝性影像的選擇自由，確屬以違反本人意願對兒童拍攝性影像。

法院也認為，男大生偷拍男童如廁，包括男童裸露生殖器畫面，其影片內容衡情當引起普通一般人羞恥或厭惡，有礙社會風化，應屬與性相關，客觀上足以起性慾或羞恥影像。

男大生辯護人也主張，其行為時年紀輕，犯後認罪反省，也沒將偷拍影片散布，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。但法院查，男大生自2019年至2023年陸續作案，犯罪時間非短，事後也沒和解，不予以減刑。

法院審酌，男大生罔顧男童人格、身心未健全，惡性可議，考量他犯後自白坦承，目前仍在學、需自己打工賺錢，依以違反本人意願之方法，使兒童被拍攝、製造性影像罪、對未滿14歲之男子犯強制性交罪，一共16罪判他9年6月。

法院審理期間也發現，男大生除了偷拍這3名男童外，從扣案手機內還有其他不明男童影片，依職權向檢察官告發。

男大生多年來染指補習班多名男童，法院重判他9年6月，是意圖與本案無關。圖／報系資料照
男大生多年來染指補習班多名男童，法院重判他9年6月，是意圖與本案無關。圖／報系資料照

偷拍 補習

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