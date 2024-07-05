男趁朋友聚會期間與15歲少女滾床單 法官判決出爐

桃園1名22歲賴姓男子去年初，經友人介紹認識14、15歲的少女，同年4月下旬某日午後在友人家開趴時，賴男躲房內抽彩虹菸，見狀將菸硬塞給少女嘗試，詎料少女吸菸後竟同意與賴男發生關係，直到次日才跟媽媽說，由於法院進行準備程序時，賴男自白認罪，桃園地院改以簡易判決，將他依對於14歲以上未滿16歲女子為性交，判處徒刑2月，本案可上訴。

判決指出，賴男去年間結識年齡年僅15 歲少女，明知她年紀小，仍於同年4月18日下午1點在桃園市桃園區友人住處內，在未違反少女意願的情形下，分別以手指、生殖器對少女性交得逞；少女翌日在母親陪同下報警，並到醫院驗傷提告。

警方調查時，少女指控被告硬塞彩虹菸給她，因該處有藏刀讓她害怕所以她沒拒絕就抽了，抽彩虹菸之後雖有意識可反應，但力氣變小，案發當時曾試圖推開被告說不要，但他還是硬來，當時房內還有個不熟的人，所以她沒有求救，案發後也沒有離開，因為她跟被告共同的好友都來了，所以就留下等語；賴男則否認涉犯加重強制性交罪。

檢方偵查認為，此案並無其他人證能夠證明案發經過，少女於案發翌日驗傷後，根據醫院診斷結果，顯示少女除了陰部處女膜有舊傷痕外，沒有其他新傷勢，無法證明少女說法的真實性，另也查無賴男有強制性交犯行，因此依刑法第227條第3項與幼年男女性交或猥褻罪起訴。