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性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

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狼父性侵女兒100次...逼女兒整形換臉、穿暴露衣 遭起訴上月過世

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市一名狼父，逼迫想學習創業的女兒發生性行為，甚至挑撥讓女兒和幾人疏離，孤立無援，更要求女兒大幅度整形，面容神似自己的外遇對象，自稱性侵女兒至少100次。女兒蒐證提告，檢方日前起訴10個強制性交罪，但狼父上月死亡，法院判決公訴不受理。

檢方調查指出，女兒向父親學習創業經驗，父親卻掌控女兒人生，要求女兒大幅度整形，改變容貌成自己的外遇對象，要求女兒斷絕和學校朋友聯繫、甚至居間挑撥，讓女兒和家人關係疏離，偽稱「性行為是愛的表現」等不實言語。

女兒指控，他長期遭受父親性侵，父親嫉妒他有男友，竟檢查貼身衣物、算生理期，還被要求穿上父親買的展現身材曲線的大尺度暴露衣物，一步步被逼迫崩潰邊緣。

檢方起訴指出，父親從2019年間至2023年間，對女兒犯10次強制性交罪，去年女兒為了蒐證，答應和父親到薇閣開房間，父親自己說長期以來扭曲思想，女兒18歲時與其發生性行為，大約性行為至少100次，其中10次特別舒服，還稱自己是女兒的男友，計算生理期、安全期。

檢方認定，卷證資料顯示女兒不願和父親發生性行為，但陷入孤立無從反抗，父親未達性交目的，不惜戕害女兒身心，又使女兒與家人感情失和，搬弄理由偽稱女兒主動迎合，否認犯行態度惡劣，建請從重量刑。法院判決指出，父親在今年6月間死亡，本件公訴不受理。

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示意圖非本案。圖／本報資料照片
示意圖非本案。圖／本報資料照片

性行為 生理期

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