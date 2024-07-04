高雄爆「校園版」黃子佼 社團師20年性侵16童重判18年

高雄傳出男教師性侵學童達「雙位數」的性犯罪，過去20年至少16名學童，還命令學童脫衣、綑綁身體、矇住雙眼，拍錄性虐戀影像，橋頭地院審理後，依成年人與未成年性交等罪重判18年，可上訴。

揭發狼師案的小三男孩，當初隨好友加入社團活動，因遭男師捏乳對待後，覺得不舒服，私下詢問社團其他同學，才知就連好友、甚至已上國中的表哥，都有被老師猥褻的經驗。

今年4月間，國民黨高雄市議員白喬茵質詢時，爆料這起宛如「校園版」黃子佼案的狼師，惡行才攤在陽光下。

當時教育局證實早在去年3月間，一名小三男童就揭露遭老師性侵的經過，該國小雖按相關程序於24小時內通報處理，但直到6月21日，該師才被學校停聘接受檢警調查。

檢警查出，該師利用身為國小社團老師身分，多年來，陸續要求多位被害學童服從脫衣、綑綁等行為，並拍攝照片。

檢方擴大偵辦，發現該師在學校任職20年間，確認至少16人受害，受害男童從小學到青少年都有，部分受害人已經成年。

該師被檢警查扣電腦主機及手機中，均有拍攝大量男童不雅照及相片，罪嫌重大，檢方起訴後，並建法院從重量刑。