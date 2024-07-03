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台南男遭仙人跳逼自打手槍 4煞遭逮反過頭來賠償求和解

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康1名男子借了6千元給未成年女網友後，提議她上摩鐵償債，反遭其男友設局仙人跳，慘遭痛毆外，逼自打手槍，還製造少女遭性侵假象，索取20萬和解費，警方據報後將男子救出，法官認少女男友等4人共同犯恐嚇取財未遂罪分處6月至4月不等徒期，少女則移送少年法庭審理。

檢警調查，這名男子借了6千元給未成年女網友後，少女男友因遭對方告知，可以發生性行為抵償債務而心生不滿，夥同少女及友人等，先由少女於2022年11月27日凌晨，邀約對方至台南某摩鐵。待少女與對方進入房間後，傳訊通知男友等人一同進入房間，痛毆對方，致頭部鈍傷、左眼挫傷併結膜下出血、全身多處挫擦傷等。

一行人脅迫對方配戴保險套後手淫射精，將其精液塗在少女下體，製造其性侵少女假象外，還以持手機拍攝其手淫過程，並恫稱對方需支付20萬元和解費，待對方自旅館外出提款之際，向據報到場員警求助，因而未交金錢。

台南地院審酌，少女男友等4人僅因告訴人對少女表示可以發生性行為抵償債務等言語，即率爾揪眾誆騙告訴人至汽車旅館，毆打威脅告訴人手淫製造性侵少女假象，並將過程以手機錄影拍攝，造成告訴人身體、自由、隱私、財產等法益侵害甚鉅，且一行人以此私刑解決糾紛方式，顯見漠視法紀，所為應予非難。

同時，考量少女男友等4人均坦承犯行，並與告訴人達成調解，各以分期給付方式賠償告訴人4萬元，但少女男友多次表示要履行和解卻不斷拖延匯款時間，浪費司法資源等犯後態度，認少女男友成年人與少年共同犯恐嚇取財未遂罪分處6月至4月不等徒刑，可易科罰金外，少女則視同共犯則移送少年法庭審理，另有1人通緝中，待到案後另行審結。

台南地院認少女男友等4人成年人與少年共同犯恐嚇取財未遂罪分處6月至4月不等徒刑，可易科罰金外，少女則視同共犯則移送少年法庭審理。圖／讀者提供
台南地院認少女男友等4人成年人與少年共同犯恐嚇取財未遂罪分處6月至4月不等徒刑，可易科罰金外，少女則視同共犯則移送少年法庭審理。圖／讀者提供

台南 性侵 恐嚇 男友

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