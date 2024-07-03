炎亞綸被控拍攝持有少年私密片 獲判緩刑確定

炎亞綸被控拍攝持有少年私密片一審獲判緩刑，另1名陳姓男子判處得易科罰金刑4月。由於昨天為上訴期限最後1天，檢方僅對陳男提起上訴，其餘無人上訴，炎亞綸獲判緩刑確定。

據指出，士林地檢署審酌卷證內容，認為一審判決對無故持有本案性影像的陳男量刑過輕，因此依法於上訴期限前提起上訴。此外，炎亞綸及本案被害人於上訴期限前，均未提起上訴，因此炎亞綸獲判緩刑確定。

全案起於，被害人於民國112年6月指控於未成年時期與炎亞綸（本名吳秉孺）交往，但遭炎亞綸拍私密片還外流。

士林地檢署查出，炎亞綸於106年認識當時未滿18歲的被害人，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片並傳給網友，因此依法起訴。

士林地方法院審酌炎亞綸坦承犯行，獲被害人原諒，也與被害人達成調解，並已履行部分款項，且被害人同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，緩刑3年。

士院另諭知炎亞綸於緩刑期間付保護管束，應履行調解筆錄內容，包括賠償的承諾，若未履行，檢察官得依法聲請撤銷緩刑，並執行不得易科罰金部分的4月徒刑。