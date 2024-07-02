助20年失蹤兄妹魂魄回家 桃警婦幼分隊長獲模範公務員
桃園市政府今舉行「113年模範公務人員」頒獎典禮，其中桃警婦幼隊2名同仁獲頒「模範公務人員」，其中獲獎的婦幼警察隊分隊長徐彰慎，不僅破獲一起20年失蹤兄妹陳案，還替棄嬰一解20年身世之謎，令婦幼團隊相當驕傲。
「只要是做對的事，就不要怕困難！」徐彰慎從警逾10年，歷經不同單位的洗鍊，偵辦各類光怪陸離的案件，他曾花4個月的時間，破獲了一起20年陳案，為一對失蹤兄妹的魂魄找到回家的路；更曾清查桃園市境內失蹤男童資料並比對身分不明系統，經過DNA比對，解開了棄嬰20年身世之謎。
除此之外，徐彰慎更不眠不休，比對重操舊業的嫌犯所使用社群網站內的刊文及好友互動情形，抽絲剝繭過濾分析集團犯罪手法，蒐集相關證據，跨轄合作再破賣淫集團，順利救援數名少女，瓦解集團成員共15人。
徐彰慎前年獲得全國婦幼保護工作最高榮譽「衛生福利部第八屆紫絲帶獎」表揚，今年再代表警察局參加甄選勝出，徐彰慎說，這不僅是對自己在工作上的肯定，更是對全體婦幼保護工作團隊同仁的肯定，將努力持續朝向「婦幼友善」的環境邁進。
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