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警拍女生如廁 電腦存滿影片

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局三星分局三星派出所。本報資料照
宜蘭縣政府警察局三星分局三星派出所。本報資料照
宜蘭縣三星警分局三星派出所王姓警員涉嫌在駐地廁所偷拍多名女子如廁，近期涉偷拍一名主管的女兒，警方調閱監視器查出他尾隨該女進入女廁，查扣手機未發現偷拍影像，但搜索他住處查扣電腦發現多部女子如廁影片，依妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送，並決議停職處分。

警方調查，上月廿五日晚間，三星分局一名主管的女兒到分局探視父親，在分局一樓的三星派出所如廁，發現門外有人持手機從門板與地面間縫隙偷拍，整理好衣物奪門而出，未看見偷拍者，當場報案。

警方調閱監視器，發現卅三歲王姓警員尾隨該女進入女廁，查扣他手機檢視未發現不雅影像，報檢察官指揮偵辦，卅日搜索他羅東鎮住處，查扣電腦發現多部女子如廁影片，地點是三星所廁所，懷疑女性員警或民眾被偷拍，因影片拍攝下半身沒有臉部，身分待清查。

王坦承電腦儲存影像是他拍攝，未清楚交代動機。

分局表示，本月一日依妨害性隱私及不實性影像罪嫌函送，開考績會決議停職，後續待判決確定再開考績會，最重免職。

王是警察特考班出身，任職三星所約兩年，員警說，他已婚，平常執勤沒有異狀，很訝異會涉及偷拍。

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