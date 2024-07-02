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宜蘭已婚男警涉嫌偷拍女性如廁 被查扣多段影片遭停職
宜蘭33歲王姓警員任職三星分局三星派出所，近日被發現在所內尾隨女性進入廁所偷拍，手機內雖無不雅畫面，住處電腦卻被查出多支女性如廁的下半身畫面，目前全案已依涉犯妨害秘密罪嫌送地檢署偵辦。縣警局昨天也開考績會，決議停職處分。
據了解，王員是警察特考班出身，到三星警分局任職約2年。上周三星分局某名主管的女兒探視父親，到一樓三星派出所的女廁解手，發現門外疑似有人透過地面縫隙以手機偷拍，馬上穿好衣服奪門而出，未看到偷拍者，向警方當場通報。
警方成立專案小組，通過監視器畫面鎖定王員，懷疑他尾隨女子進入女廁，查扣手機後未看到不雅影像，然而進一步調查王員位於羅東的住處，電腦中存有多段女性如廁影片，因為僅拍下半身沒有臉部，被害人身分尚待確認，推測應是女性員工或女賓客。
三星警分局表示，6月25日晚間獲報後，調查發現王員涉有重嫌，經檢察官指揮偵辦、聲請搜索票搜索，發現王員涉嫌重大，30日偵訊後，7月1日開考績會決議停職，並移送地檢署繼續偵辦。
據悉，王員已婚，平常執行勤務皆無異狀，派出所其他警員也很訝異他竟然做出如此不法行徑。
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