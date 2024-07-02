19歲少女「偷吃」15歲小男友…上床遭男友母撞破 怒提告判刑出爐
與未成年人士發生性行為，成年者不論男女都要受懲罰！南部1名19歲少女與15歲少年交往，其間少女主動誘惑小男友性交，2人終偷嘗禁果。其後少女到男童家再次上床親熱，卻被男友母親當場撞破，男友母親怒提告。案件早前在當地法院開審，雖雙方和解，男童也表示是在雙方同意下進行性行為，但少女仍違反與14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，被判3個月有期徒刑、緩刑2年，其間交付保護管束，並須接受2次法治教育，全案仍可上訴。
案件發生於南部高雄市，當地19歲少女小花（化名）與15歲少年小帥（化名）交往，其間2人慾火難捺，於2023年6月在套房內性交。
判決書續指，時隔5天後，小花食髓知味，到小帥家再邀他親熱，但雙方上床時被小帥母親撞破抓包，小帥母親氣到報警，其後憤而提告，事件最終鬧上法庭。
案件早前於高雄地方法院開審，雙方已經達成和解，而小帥證稱雖第1次他是有拒絕，但坦承「後來有興奮的感覺」故願意跟女友繼續做下去，即雙方是在同意下性交。法官審視案件狀況後，依照2宗對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判小花3個月有期徒刑、緩刑2年，其間交付保護管束，並須接受2次法治教育，全案仍可上訴。
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文章授權轉載自《香港01》
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