北投皇池溫泉偷拍案 一嫌收押

北投警方調查皇池偷拍案，到現場勘查地形。圖／警方提供 台北北投「皇池溫泉御膳館」今年三月間遭外流湯屋偷拍性影像，多個網站大量轉傳，其中包含有「台版Ｎ號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」，累計四男六女受害。刑事局日前從創意私房金流追查鎖定一名男子，疑就是偷拍主嫌，檢方認為嫌疑重大，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

「創意私房」日前爆出藝人黃子佼也是高級會員，持有七部未成年情色影片，社會撻伐。士林地檢署今年四月間偵辦北投皇池溫泉御膳館偷拍案，發現「創意私房」也有同一湯屋偷拍性影像，指揮刑事局調閱網路及涉案者資料分析比對。

刑事局從「創意私房」交易金流逐層追查，本月中陸續帶回九名涉案人，其中只有一名男子和皇池溫泉偷拍案有關聯，涉嫌販售影片。該名男子矢口否認是偷拍狼，但對來源交代不清，疑就是偷拍主嫌。

檢察官訊後認定他涉嫌重大，依無故偷拍性影像、公然猥褻罪、侵入他人住宅建物罪等罪聲押；士林地院認定有串證之虞，裁定羈押禁見獲准。其他八人交保、限制住居。

據了解，皇池溫泉偷拍為同一間湯屋，犯嫌透過竹片縫隙偷拍湯屋消費者沖澡、全裸泡湯、親密接觸等行為性影像，剪成多段影片，上傳多個網路社群，包含社群「霸社」、創意私房、及多個ＬＩＮＥ百人群組，流傳程度極廣。

北投警方四月先查獲三名散布者，移送後交保，士林地檢署從創意私房著手再查獲林男；士林地檢署昨表示，全案由婦幼專組持續偵辦，暫不對外說明。