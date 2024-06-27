騙吃毒泡麵...色鄰居偷加「約會強暴丸」性侵 從重藥劑強制性交罪起訴

57歲游姓男子，涉在泡麵中加入FM2約會強暴丸，誘騙鄰居女子吃毒泡麵，待女子意識不清，強拉至房間脫褲性侵，女子隔天到醫院驗傷，血液、尿液中都被檢驗出第三級毒品氟硝西泮代謝物。士林地檢署偵結，認定游男涉嫌下藥性侵，從重依以藥劑犯強制性交罪嫌，起訴游男。

起訴指出，今年2月19日上午9時許，游男在租屋處雅房泡泡麵，心存不軌涉嫌在泡麵加入約會強暴丸，誘騙鄰居女子食用，女子吃下泡麵後意識不清、無法抗拒，游男強拉女子到他的房間，在床上強脫女子衣褲性侵得逞。

女子遭受侵害，隔天立即致醫院驗傷採檢提告，毒物報告指出，女子血液、尿液中檢驗出第三級毒品氟硝西泮、本二氮平類鎮定安迷眠藥，氟硝西泮代謝物。

第三級毒品氟硝西泮，俗稱約會強暴丸、FM2，為強力安眠藥，若依醫生指示食用，有助於降低緊張與焦慮感，但過度使用會引起嗜睡、注意力無法集中、神智恍惚及昏迷現象，急性中毒恐因中樞神經極度抑制，而呼吸抑制、血壓驟降、意識不清，昏迷而死。

游男到案後，僅願坦承有請鄰居女子吃泡麵。檢察官認定，游男涉犯以藥劑犯強制性交罪、以欺瞞方法使人使用第三級毒品罪，從重依加重強制性交罪嫌起訴。

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