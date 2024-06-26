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他與國中少女發生2次性行為 被害少女媽媽要求從重量刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

谷姓男子透過交友軟體認識就讀國中的少女，7天後成為男女朋友。谷男在未違反少女意願下，與她發生2次性行為。谷男雖認罪，但未與被害人方面和解，被害少女的媽媽請求從重量刑。基隆地方法院審理後，依犯妨害性主罪2罪各判刑5月，應執行8月徒刑，得易服社會勞動，可上訴。

判決指出，谷姓男子去年9月16日透過交友軟體「探探」，認識就讀國中的被害少女。兩人在網路互動7天後，決定發展成男女朋友關係。當晚深夜11點多，谷男到基隆市被害少女的阿姨的住處，兩人發生性行為。去年9月29日上午，谷男又在新北市被害少女的伯父住處，與她發生性行為。

被害少女的媽媽察覺女兒的交友有異狀，得知谷男犯行後報案。基隆市警局婦幼警察隊通知谷男到案說明，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後起訴，刑法第227條規定，與14歲以上未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑。

谷男在警方詢問、檢方偵查及法院審理時，都承認在未違反被害少女意願下，兩人發生2次性行為。法官查出谷男供詞，與被害少女證述情節大致相符，並有基隆長庚紀念醫院驗傷診斷證明書、刑事局鑑定書、被害少女阿姨住處外監視器影像畫面等事證，認定谷男犯行。

法官認為，谷男已滿18歲，明知被害少女年紀尚輕，思慮未臻成熟，對於男女兩性關係仍處於懵懂狀態，竟為滿足一己性慾，與被害少女為性交行為，危害被害少女身心健全發展應予責難。

法官指出，谷男與被害少女為兩情相悅男女朋友關係，案發後坦承犯行，態度尚可，但未能與被害人方面和解，使被害人所受心靈創傷無法彌補，被害少女的媽媽希望從重量刑。審酌谷男犯罪動機、手段、目的、素行、無收入來源、家境勉持等情狀，所犯2罪各處有期徒刑5月，應執行8月徒刑。

谷姓男子透過交友軟體認識就讀國中的少女，發生2次性行為。基隆地方法院審理後，依犯妨害性主罪2罪各判刑5月，應執行8月徒刑，得易服社會勞動。記者邱瑞杰／攝影
谷姓男子透過交友軟體認識就讀國中的少女，發生2次性行為。基隆地方法院審理後，依犯妨害性主罪2罪各判刑5月，應執行8月徒刑，得易服社會勞動。記者邱瑞杰／攝影

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