交友拍照 專家：勇敢拒絕裸露

情侶之間若對方進一步要求裸露或拍攝，就要勇敢拒絕，避免一輩子傷痛。示意圖／Ingimage 性影像暴力案件仍居高不下，專家表示，現在拍攝工具取得容易，而且大家對拍照習以為常，建議情侶可以平時就多溝通，對自己身體界線有所保護，對於陌生人交友軟體部分，則隨時保持警戒，避免慢慢信任對方就鬆懈。

張老師基金會桃園分事務所心理師陳柏翰表示，相愛及交往的過程中，容易或習慣會自拍，也很難拒絕，更會擔心若不答應，對方會不會因此生氣或不開心，交友軟體陌生人之間，也會因雙方慢慢互相信任，降低防備心，現在取得拍攝工具容易許多，並習以為常，造成性暴力影像攀升。

陳柏翰表示，其實情侶之間平時就可以多加溝通，了解彼此的身體界線，很多事情說出來聊過，就更能夠避免，也要有觀念並隨時保持警戒心，若對方進一步要求裸露或拍攝，就要勇敢拒絕，避免一輩子傷痛。

銘傳大學犯罪防治學系教授王伯頎指出，很多人在拍攝當下，其實會對未來影片可能流出始料未及，除了多加提醒之外，也要針對不同族群，用不一樣的案例分享，讓大家知道，性影像暴力其實距離很近，隨時都要提高警覺。

律師林育苡表示，現今網絡時代，家長不要一味限制孩子使用網路，最好的方式是瞭解孩子的網路使用習慣，並陪同小孩使用網路，包括孩子平時常使用的軟體，以及「跟誰聊天」，也要分享性影像遭散播的風險，提醒只要上傳到網路，都可能成為「數位刺青」，並非不露臉或是封鎖性影像，就可從網路完全下架。

林育苡說，至於孩子部分，家長也要陪同演練對抗同儕壓力，當同儕提出要拍攝私密性影像時，要勇敢說不；假使真的遇到不幸，也要勇敢說出來，並幫孩子協助解決問題，以減輕孩子承受的身心壓力。