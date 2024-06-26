桃園、台中性影像案 未成年近七成

性影像暴力案件持續攀高，常見手法被拍攝性愛影片、網路交友裸聊照片外流，遭勒索予取予求，造成身心傷害。示意圖／ingimage 成人性影像保護去年2月15日施行，桃園市、台中市社會局統計性影像暴力案件仍持續攀高，且未成年比率高達六、七成，常見手法被拍攝性愛影片、網路交友裸聊照片外流，遭勒索予取予求，造成身心傷害。議員呼籲相關單位應重視宣導防治、訂定罰則，並深入校園，從小建立保護自己的觀念。

桃園市社會局去年接獲的性影像暴力案件324件，未成年253件、成年71件，今年1至5月223件，未成年107件、成年116件；台中市社會局統計去年4月至12月接獲的性影像暴力案件共396件，其中未成年達307件，今年1至5月共207件，未成年占149件。

常見的手法主要為成年女性過去同意拍性交行為，後遭外流並多以親密關係為由勒索、要脅，成年男性則多透過網路交友，進一步裸聊後，被截圖身體隱私部位或截錄自慰行為。

未成年男性被害人大多為對性好奇，而被引誘提供身體隱私部位照片、影像或自慰影像等，再據以要脅匯款或充當車手等，若不從就散布性影像；未成年女性被害人多為以親密關係要求提供、拍攝身體隱私部位、自慰、猥褻動作等照片影像等，不從就分手或散布性影像要脅，其餘還有提供工作、遊戲點數、虛擬貨幣等作為誘餌做交換，或是遭偷拍。

台中市議員黃守達說，現在人手一機，偷拍側錄的狀況層出不窮，未成年更容易在誘導下遭拍攝或將私密影像交予他人，立法院去年已經通過性影像四法的修正，台中市教育局與社會局應更重視性平與身體自主權的教育與宣導，減少數位性暴力對未成年帶來的傷害。

桃園市議員王珮毓表示，藝人黃子佼事件就已經要求各局處在辦活動時，若出現劣跡情形要有罰則，應更加強針對各年齡層有不同宣導方式，透過簡單明瞭方式，讓大家懂得保護自己，並與各局處多加合作，變成常態性的宣導，增加大眾認知。

桃園市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任王秀珍指出，中央自2019年推動防暴宣講師制度，桃園目前有37人，主要至各社區宣講家暴、兒少防治及性影像暴力相關內容，上個月辦理培訓講師課程，今年將再新增培訓38名，至年底將有75名防暴宣講師，每名宣講師每年至少完成宣導15場次。

台中市社會局表示，除進入校園及社區加強性別暴力宣導，也製作多主題數位教材，供各網絡單位宣導使用，提升被害人求助意識；另針對有網路交友習慣、從事八大行業相關工作等疑似未成年性剝削個案，提供關懷輔導、諮詢服務、網路安全教育等服務，提升辨識危機敏感度，及自我保護能力。