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怕吵醒弟妹隱忍…國中少女寒假遭叔公性侵 開學崩潰向師泣訴求救

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名14歲少女去年除夕夜遭叔公伸狼爪，因怕吵醒身旁睡著的弟、妹，被對方以手指性侵，事後怕生病的母親擔心不敢說；直到寒假返校日，見到導師情緒崩潰全案才曝光，叔公被依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判刑7年8月。

判決書指出，去年除夕夜，年僅13歲的少女與弟弟、妹妹已返回房間睡下後，其叔公酒後見她躺在床上竟起色心，先以手伸入少女的內衣褲內，撫摸她胸部、外陰部，少女雖有推擠反抗，但怕吵醒弟、妹，不敢聲張，最後遭手指性侵得逞。

事發後，少女因她母親生病，怕母親過於擔心，因此隱忍，直到寒假開學前的返校日，見到導師才情緒潰堤，稱被親人性騷擾，暴哭了10多分鐘才說出事發經過，導師察覺並非單純性騷擾後，除安撫少女也依規定通報校安，後續協助報警。

但因少女身心受創嚴重，本來學習成績不錯的她，開學後情緒不穩也影響學習，甚至出現幻聽、幻視、自傷等狀況，並常在聯絡簿寫下很多負面情緒的東西；經精神鑑定，符合遭受重大心理壓力事件後的症狀，罹患創傷後壓力症候群

叔公則辯稱，案發當天確實有喝酒，他回房間睡覺時，看到少女及她的弟弟、妹妹都在睡覺，他是把她們抱起來挪到旁邊去，自己才有睡覺的位置，並沒有對少女有性交行為；但法院綜合相關證據，認為是被告所辯，顯然是事後卸責之詞。

南投地院法官認為，兩人為親屬，案發前關係良好，無構陷動機；且案發經過非孩童日常生活經驗，若非親身經歷，恐難如此一致之證。而被告身為叔父為滿足性慾，罔顧人倫，將他依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處7年8月徒刑。

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年僅13歲的少女遭叔公指侵得逞，因怕母親擔心不敢說，返校看見導師，情緒崩潰泣訴，全案才曝光。示意圖。聯合報系資料照
年僅13歲的少女遭叔公指侵得逞，因怕母親擔心不敢說，返校看見導師，情緒崩潰泣訴，全案才曝光。示意圖。聯合報系資料照

創傷後壓力症候群 性侵 除夕夜

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