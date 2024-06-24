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女被拉進廢棄豬寮性侵…暴瘦10公斤家人才察覺 男子判8年4月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣蔡姓男子涉嫌將有身心障礙女子拉到一處廢棄豬寮性侵得逞，直到家人發現女子悶悶不樂且暴瘦10公斤，關心詢問才知道原委，一氣之下告上法院。蔡男否認強制性侵，但嘉義地方法院審理後認定對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處8年4月。可上訴。

判決書表示，蔡姓男子經常前往胞姊義竹鄉住處，因此認識被害女子，與女子交談中察覺女子對於事務理解及反應不及正常成年人，某日，涉嫌誘騙她至荒廢豬寮內，涉嫌撫胸、親嘴、胸、摸生殖器等強制性侵得逞。

住北部的母親返鄉發現女兒暴瘦10幾公斤，跟以前不一樣，悶悶不樂，沒有笑容，察覺有異，不斷關心詢問後她才說被欺侮，父親一怒告上法院。

蔡男否認強制性侵，辯稱是女子主動手拉他的手臂，所以才會碰到胸部，沒有強制性交，更離譜的是蔡還指女子對他產生情愫，主動投懷送抱，還誣指他強制性交。

法官審理，女子在偵訊及法院審理時證述過程，雖然表達不夠清晰，也無法陳述較長字句，然而談及遭強制性交、猥褻的過程時，都能明確表達是被拉到「養牛的地方」，對於遭強制性交、猥褻的方式與部位除能以言詞表達外，也能輔以動作再現，若非確有親身經歷，難認她得以憑空想像而有如此具體的表達。又是中度智力功能障礙之人，應無虛捏事實及構陷被告入罪的能力，她的證述內容，具有一定的憑信性。

法院進行交互詰問時，蔡男質問女子「我沒有對你怎麼樣，你為何要陷害我」，女子反問蔡「你確定沒有對我怎麼樣，忘了嗎」表達出對蔡男強烈的厭惡情緒。

法官認為，被告蔡男為了滿足自己的性慾，利用女子獨自行走於人跡罕至路上、難以反抗機會及智力功能障礙狀態，將她拉至荒廢豬寮內，強制性交得逞，事後否認犯案，又未和解，量處對心智缺陷之人犯強制性交罪，處有期徒刑8年4月。

家人發現女子突然暴瘦10公斤，才察覺她被拉到廢棄豬寮遭性侵，一氣之下將涉案男子告上法院。圖 /本報資料照片
家人發現女子突然暴瘦10公斤，才察覺她被拉到廢棄豬寮遭性侵，一氣之下將涉案男子告上法院。圖 /本報資料照片

嘉義 性侵

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