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懷抱桌球夢卻遇狼師…小六女童請益教練 遭熊抱、摸臀猥褻30次

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名邱姓男子2年前在中壢某國小擔任桌球教練，要求一名6年級女童每天到器材室重訓，邱男趁2人獨處時熊抱，甚至伸進女學生褲管摸臀，2個月共猥褻30次。事後邱男辯解「這樣做只是想增加學生與教練間的向心力」，被桃園地院依犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪共30罪，各處有期徒刑11月，應執行有期徒刑3年2月。案仍可上訴。

判決書指出，邱姓男子2022年間在桃園市中壢區某國小擔任桌球教練，負責指導國小體育班桌球隊學生。但自同年9月12日起至同年11月18日止，趁著桌球隊每周規定晨練及課後訓練時間，在學校體育館內以每周3次頻率，要求6年級女隊員小敏（化名）到器材室加強訓練，再趁機將手伸進對方運動短褲裡，隔著內褲摸臀，連續長達2個月，共猥褻30次。

檢方調查，小敏國小4年級開始訓練桌球，由邱男擔任桌球教練，但自2022年9月升上6年級後，她和邱男說想當桌球選手，對方便加強小敏的重量訓練，要求她每周一到五早上晨練時到桌球桌旁的器材室舉啞鈴，這時其他桌球隊同學則在體育館、器材室外面做蛙跳。

然而當時小敏站著舉啞鈴，邱男替她調整舉啞鈴姿勢，邱男竟從後方熊抱小敏，甚至趁她舉完啞鈴、放下啞鈴時，從褲子下方伸入隔著內褲摸她臀；小敏指出，邱男並不是在開玩笑，他撫摸時自己總會嚇到、很緊張，但她有時不敢拒絕，有時課後訓練結束，邱男也會叫她等一下並猥褻得逞。

事後小敏多次向同學及學妹求救，更曾請求其他隊員陪她在課後訓練結束一同到器材室放球拍，同學聽完後直覺事情不對，立即請小敏務必將事情告訴爸媽；因此小敏同年11月19日下定決心，傳訊息給媽媽揭露邱男所為，更在電話中和媽媽哭訴，邱男的惡行才因此被揭露。

對此邱男因妨害性自主案件遭檢方起訴，但在桃園地院審理時，邱男矢口否認犯行，辯稱自己是小敏的桌球指導教練，因為小敏曾向他表示想當桌球選手，因此讓她舉啞鈴訓練手臂肌肉，稱在教學舉啞鈴及指導桌球時，本來就會有肢體碰觸，但都只是訓練所必要，沒有不良居心，「我這樣做只是想增加學生與教練間的向心力」。

但法官認為，小敏在案發時年僅11歲，對性知識的理解應屬淺薄，就男女親密互動得經驗也欠缺，若非曾親身經歷，實難有首尾一貫、具體陳述的可能，堪信小敏所說非任意虛構捏造，另外參酌多名證人說詞，邱男及辯護人所辯均非可採，最終依犯對於未滿14歲之女子為猥褻罪，共30罪，各處有期徒刑11月，應執行有期徒刑3年2月。可上訴。

桃園一名邱姓男子2年前擔任桌球教練，要求一名6年級女學生每天到器材室訓練，趁機朝她熊抱甚至將手從褲管伸進，隔著內褲摸臀，時間長達2個月，共猥褻30次。示意圖／Ingimage
桃園一名邱姓男子2年前擔任桌球教練，要求一名6年級女學生每天到器材室訓練，趁機朝她熊抱甚至將手從褲管伸進，隔著內褲摸臀，時間長達2個月，共猥褻30次。示意圖／Ingimage

教練 桃園 猥褻

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