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相差6歲Line好友3度相約上旅館 14歲少年母氣炸提告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

21歲陳姓男子去年在Line社群中認識當時僅14歲少年，2人先後相約於北市及桃市的旅館見面滾床單，後遭少年母親發現氣得報警，今年初遭檢方依妨害性自主案起訴，桃園地院改以簡易判決，將陳男依3次對未滿16歲男子性交，判處應執行徒刑8月，緩刑2年期間付保護管束，參加2場法治教育，並分期給付賠償金100萬元，可上訴。

判決事實指出，陳男去年間透過通訊軟體LINE認識當時未滿14歲之人，認識不久旋即相約在台北市某旅館內，經少年同意，以口交及肛交的方式發生性關係，之後又約在台北市某旅館內，同樣經少年同意，2人再度發生關係，最後一次則於去年10月7日中午相約見面，隨即在中壢區某汽車旅館三度發生性關係，案經少年母親得知兒子竟與陳男滾床單，氣得向中壢警分局提告偵辦。

陳男於警詢、偵查時供稱，他明知少年 為14歲以上未滿16歲之人，仍得少年同意後，分別於台北、桃園各地旅館，與少年發生3次性關係，此由陳男與少年雙方Line對話，以及中壢汽車旅館監視器可資佐證。

法官審酌，被告陳男明知少年當時僅為14歲的男子，思慮未臻成熟，並無完足的性自主能力，竟未克制情慾仍與少年進行性交行為，對少年的身心健康與人格發展造成不良影響，念在被告始終坦承犯行，與少年及少年母親以賠償100萬元達成調解，並應於本月底前，先給付10萬元，餘款自下月底起，按月給付1萬5000元至全額給付完畢為止，足見陳男已知悔悟等情，分別量處適當之刑。

陳姓男子去年與年僅14歲少年認識不久就相約上旅館，少年母親氣炸提告，桃園地院進行簡易判決，將陳男依3次對未滿16歲男子性交，判處應執行徒刑8月，緩刑2年期間付保護管束，參加2場法治教育，並分期給付賠償金100萬元，可上訴。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
陳姓男子去年與年僅14歲少年認識不久就相約上旅館，少年母親氣炸提告，桃園地院進行簡易判決，將陳男依3次對未滿16歲男子性交，判處應執行徒刑8月，緩刑2年期間付保護管束，參加2場法治教育，並分期給付賠償金100萬元，可上訴。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

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