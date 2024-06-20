工程師稱「消業障」合歡7次才有效 下藥騙母女3P修行判8年

林姓男子2020年2、3月間自稱神明附身，要替同居女友的女兒「消業障」，要求對方喝下不明藥物後性交，還說要做滿7次且「很滿意享受」才能驅趕冤親債主、才算圓滿。女兒事後向新北市警三峽分局報案，新北地檢署依以藥劑強制性交罪起訴林，新北地院判他13年徒刑，台灣高等法院今改論強制性交罪，判林8年刑。

林為工程師，曾犯公共危險罪，但獲緩起訴。

2020年2、3月間，林分別在住處、工廠的神明廳性侵同居人的女兒，事前都會要求被害人喝下成分不明的「牛樟芝」，待她感到暈眩、無力反抗時再性侵。林也不管被害人拒絕與否或生理期，堅持「內射」才有法力，稱如果拒絕就不能算成7次裡的1次，將導致法事失效。

事後林與被害人對質，他辯稱自己和母女兩人「或許是有一些姻緣我也不知道，什麼姻緣卡在一起…神明跟我們講，我們3個是主要修行人…啊我也不知道說當時為什麼迷迷糊糊一定會發生那種關係」。

警訊時，林又聲稱是「上面」關聖帝君指示做他什麼就做什麼，不否認曾與被害人母女3人一起「淨身修行」，也就是沒有穿衣服一起修行。他說，喝飲料有放鬆效果，可以更快進入「無」的狀態。

新北地院批評林佯以宗教名目、藥劑強制被害人性交，還要「很滿意享受才算圓滿」，還更找女友來參和，在在顯見居心險惡、泯滅人性、非常人可比。新北院認為林無視被害人人格和心靈感受，也沒有悔意，衡酌他大學畢業、從事工程師等情狀，依7個以藥劑強制性交罪判他13年徒刑。

高院審理後事實認定與一審不同，今撤銷原判決，改依7個強制性交罪論處，林合併執行8年徒刑。