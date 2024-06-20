快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

工程師稱「消業障」合歡7次才有效 下藥騙母女3P修行判8年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓男子2020年2、3月間自稱神明附身，要替同居女友的女兒「消業障」，要求對方喝下不明藥物後性交，還說要做滿7次且「很滿意享受」才能驅趕冤親債主、才算圓滿。女兒事後向新北市警三峽分局報案，新北地檢署依以藥劑強制性交罪起訴林，新北地院判他13年徒刑，台灣高等法院今改論強制性交罪，判林8年刑。

林為工程師，曾犯公共危險罪，但獲緩起訴。

2020年2、3月間，林分別在住處、工廠的神明廳性侵同居人的女兒，事前都會要求被害人喝下成分不明的「牛樟芝」，待她感到暈眩、無力反抗時再性侵。林也不管被害人拒絕與否或生理期，堅持「內射」才有法力，稱如果拒絕就不能算成7次裡的1次，將導致法事失效。

事後林與被害人對質，他辯稱自己和母女兩人「或許是有一些姻緣我也不知道，什麼姻緣卡在一起…神明跟我們講，我們3個是主要修行人…啊我也不知道說當時為什麼迷迷糊糊一定會發生那種關係」。

警訊時，林又聲稱是「上面」關聖帝君指示做他什麼就做什麼，不否認曾與被害人母女3人一起「淨身修行」，也就是沒有穿衣服一起修行。他說，喝飲料有放鬆效果，可以更快進入「無」的狀態。

新北地院批評林佯以宗教名目、藥劑強制被害人性交，還要「很滿意享受才算圓滿」，還更找女友來參和，在在顯見居心險惡、泯滅人性、非常人可比。新北院認為林無視被害人人格和心靈感受，也沒有悔意，衡酌他大學畢業、從事工程師等情狀，依7個以藥劑強制性交罪判他13年徒刑。

高院審理後事實認定與一審不同，今撤銷原判決，改依7個強制性交罪論處，林合併執行8年徒刑。

林姓男子自稱神明附身，要替同居女友的女兒「消業障」，七度要求對方喝下不明藥物後性交，新北地方法院依依以藥劑強制性交罪判他13年徒刑，台灣高等法院今改依強制性交罪論處，林應執行8年徒刑。示意圖／ingimage
林姓男子自稱神明附身，要替同居女友的女兒「消業障」，七度要求對方喝下不明藥物後性交，新北地方法院依依以藥劑強制性交罪判他13年徒刑，台灣高等法院今改依強制性交罪論處，林應執行8年徒刑。示意圖／ingimage

性侵

延伸閱讀

台南狼父猥褻性侵年幼繼女183次 當庭賠15萬改判11年半

紅粉知己喝酒配藥昏睡 他「舉弱」性侵未遂賠15萬元免關

Gino勁宥性侵入監又被女直播主控指侵 證據不足高院仍判無罪

大陸女酒醉倒房內 飯店惡狼員工刷卡闖房性侵「沒反抗以為同意」

相關新聞

工程師稱「消業障」合歡7次才有效 下藥騙母女3P修行判8年

林姓男子2020年2、3月間自稱神明附身，要替同居女友的女兒「消業障」，要求對方喝下不明藥物後性交，還說要做滿7次且「很...

台南狼父猥褻性侵年幼繼女183次 當庭賠15萬改判11年半

台南有名鐵工結婚後，與妻子及當年念國小繼女同住，趁妻子不在對繼女上下其手，繼女隱忍不敢說，他變本加厲在房間、浴室及工作間...

紅粉知己喝酒配藥昏睡 他「舉弱」性侵未遂賠15萬元免關

台中市黃姓男子去年間與一名紅粉知己、友人喝酒聊天，期間獲女知己同意，借住她家，二人回住處後，黃見女子服用安眠藥，加上酒精...

北捷偷拍裙底男子當場被逮：貌美忍不住 事主勇擒疑犯一幕網瘋傳

台北捷運發生偷拍事件！事發於6月16日下午，有女乘客發現被身後男子偷拍裙底，立即奮勇地捉住該男子手臂，與他對質要求刪去偷拍照，雙方一度拉扯，過程被途人拍下，事件隨即在網上瘋傳。警方獲報到場，將涉案男子逮捕，他涉妨害性隱私罪，案件由台北地檢署處理。

住院病患強拉女護士又突襲急診室女病友的胸 強制猥褻下場慘

李姓男子在北部一所精神專科醫院住院時，強拉女護士進病房，又脫掉女病友衣物撫摸胸部，女護士、女病友提告；台北地院審理，依強...

男趁前妻服藥昏睡乘機「動手腳」 還辯想讓她睡好…猥褻遭訴

新北市板橋一名男子與前妻離婚後，雙方因家庭因素仍同住，不料男子竟在去年11月21日凌晨，趁前妻服用安眠藥昏睡之際，未經女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。