台南狼父猥褻性侵年幼繼女183次 當庭賠15萬改判11年半

台南有名鐵工結婚後，與妻子及當年念國小繼女同住，趁妻子不在對繼女上下其手，繼女隱忍不敢說，他變本加厲在房間、浴室及工作間，平均每周1次對她強制性交，發現繼女交了男友還向學校告狀，她才將遭繼父性侵一事告訴老師，一審判他應執行12年，上訴二審賠償15萬，改判11年6月。

繼父認原審量刑過重上訴，僅就原判決量刑部分上訴，因此，高分院合議庭僅就原判決量刑（含部分加以審理。

繼父指出，現年58歲，有心律不整、腰椎及合併椎間盤突出、攝護腺肥大併排尿障礙等宿疾。原判決判處他應執行12年，刑期執行完畢已是70歲，將來出獄後恐無謀生就業能力。他說，同住期間，對繼女並非全無扶養之情，原判決並未審酌及此，量刑過重。

律師也說，被告雖未能與繼女、前妻和解，但被告已盡其能力所及，先提出15萬元作為賠償，請求法官從輕量刑。

合議庭認為，被告雖未能與繼女、前妻和解，但審理時，當庭提出先行賠償金15萬元，並經同意收受，待將來確定賠償金額後，再將此部分扣除，而有些許填補其損害。被告認原審未及審酌上情致量刑過重為由，指摘原判決不當，為有理由，因而撤銷改判。

台南高分院認他所犯對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共20罪，各處3年5月；又所犯對未滿14歲女子犯強制性交罪，共158罪，各處7年5月；又所犯成年人故意對少年犯強制性交罪，共5罪，各處3年5月。應執行11年6月。

檢警調查，繼父2018年5月初起，違反女兒意願，撫摸其胸部、下體等身體各處，強制猥褻至少20次得逞。2019年3月初起至2022年11月初，約以每周1次、平均每月4次頻率，在房間、浴室、工作間等處，違反其意願，對她強制性交共158次得逞。2022年11月初至同年12月5日止，約以每周1次頻率，違反意願，對她強制性交行為共5次得逞。

後因他發現繼女另有交往對象，質問她後並告訴學校，經老師詢問她交往對象及情形後，她才將遭繼父性侵害一事告知老師，經學校及社工聯繫通報，循線查獲。