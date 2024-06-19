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北捷偷拍裙底男子當場被逮：貌美忍不住 事主勇擒疑犯一幕網瘋傳

香港01／ 撰文：喬納森

被捕的35歲男子承認事件，稱是因看到事主貌美才忍不住偷拍。（影片截圖）
被捕的35歲男子承認事件，稱是因看到事主貌美才忍不住偷拍。（影片截圖）
北捷運發生偷拍事件！事發於6月16日下午，有女乘客發現被身後男子偷拍裙底，立即奮勇地捉住該男子手臂，與他對質要求刪去偷拍照，雙方一度拉扯，過程被途人拍下，事件隨即在網上瘋傳。警方獲報到場，將涉案男子逮捕，他涉妨害性隱私罪，案件由台北地檢署處理。

綜合台灣媒體報導，警方調查了解，指事主搭乘電扶梯要離開北捷忠孝敦化站時，發現身後尾隨1名陌生男子站得很近偷拍其裙底，兩人當場爭執，女子抓住男子怒罵，並要求他刪除手機內偷拍照，當時不少乘客目擊兩人爭執報警。

其中1名目擊者在社群網站Threads發文，「給周日在忠孝敦化2號出口，用力抓着偷拍現行犯的手臂，叫嫌犯人不准走的白上衣女子」，大讚女方「妳很勇敢，真的超帥，希望幫妳打110報警有小小幫到妳的忙」。事件隨即在網上瘋傳。

據報，被捕35歲林姓男子從事服務業，他隨後承認事件，稱是因看到事主貌美才忍不住偷拍。警方現依妨害性隱私現行犯案件逮捕林男，並查扣其智慧型手機助查。

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文章授權轉載自《香港01》

偷拍 北捷 扶手電梯 隱私

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