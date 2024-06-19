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影／北市「采舍」旅館藏春色 警突襲搜索5男女正嗨…其中還有1未成年少女

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山分局警方日前獲報，轄內某旅店暗藏春色，近日突襲搜索，當場查獲現場負責人、經紀人及9名男客、12名應召女子，扣回現金3萬7980元、監視器設備、手機等證物，詢後分別依妨害風化罪嫌送辦、依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，中山區農安街上的「采舍」旅館遭指暗藏春色，有應召站盤據其中，開房間安排外籍女子進駐從事性交易，運作至今已近半年。

專案人員6月14日晚上7時許持票搜索，當場查獲正在性交的5對男女，另查獲旅館櫃檯人員（現場負責人）35歲呂姓女子、負責收錢的經紀人18歲陳姓女子、剛上門準備性交的4名男子及正在休息的7名女子。

據悉，該應召業者長期向旅館合作開房間，以每間1天2000元價格租房間，安排20至30歲不等的年輕女子進駐性交，這些年輕女子向尋芳客收取3000至5000元價格，提供半套、全套性交易，應召業者抽取2000至2600元暴利。

應召業者視生意好壞每日在該旅館開8至9間房營運，又媒合外籍女子進駐，警方搜索時查獲12名應召女子，有9名泰籍女子、3名台籍女子，多數泰女初步供稱「同鄉朋友介紹來台工作」，指出一持觀光簽證入台後就進駐旅店從事不法。

警方在現場查扣不法所得1萬5880元、應召站預備金2萬2100元、監視器設備、無線電、電梯門禁卡、電腦、手機等證物，共帶回23人調查。

由於現場5對男女性交被當場查獲，其中1名台籍女子仍未成年，全案警詢後分別依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化罪嫌將嫖客郭姓男子、呂女、陳女移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰餘下11名女子及4名男子，遣返涉案外籍女子。

中山分局5月中旬至今接連查獲轄內情色不法，中山二派出所5月18日在民生東路某大樓查獲俗稱「泰國店」的情色酒吧，送辦員工、泰籍女子等29人；中山一派出所6月12日在林森北路某大樓地下室查獲應召站，送辦裁罰男客、女子等25人；連同近日圓山派出所破獲旅館暗藏應召站，警方表示，對於轄內近期漸多業者媒合外籍女子從事不法，將持續加強掃蕩，查察不法。

警方在現場查扣不法所得1萬5880元、應召站預備金2萬2100元、監視器設備、無線電、電梯門禁卡、電腦、手機等證物，共帶回23人調查。記者李隆揆／翻攝
警方在現場查扣不法所得1萬5880元、應召站預備金2萬2100元、監視器設備、無線電、電梯門禁卡、電腦、手機等證物，共帶回23人調查。記者李隆揆／翻攝

應召站 房間 監視器

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