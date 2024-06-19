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男師多次對12歲童口交…學校主任發現了 判3年6月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓國小老師被控以獎勵課業、陪治青春痘為由，載12歲的學生回家，卻撫摸、吸吮他生殖器。陳食髓知味，1個多月內多次替學生口交，學校主任發現陳與學生窩在電腦教室儲藏室，覺有蹊蹺，東窗事發。一、二審依4個對於未滿14歲之男子為性交罪判陳6年6月刑，但最高法院僅就1個行為判3年6月定讞，其餘3項發回，更一審今判無罪。

陳姓老師原在學校當英文、體育老師，前年已遭解聘。

2021年11月5日傍晚，陳以「帶你去看青春痘」為由騎機車載學生回家，但他讓學生坐在床上、脫褲子，接著替學生口交十幾秒。12月中旬，陳又帶學生回家，同樣的情節重複上演，之後帶學生去淡水買鞋子。12月23日中午，陳叫學生去體育館看鞋子，學生先進器材室，陳就將門鎖起來，再度口交。12月30日中午，兩人到電腦教室搬東西，陳又趁機脫學生褲子，當時學校主任來敲門，學生趕緊穿褲子，陳待主任離去，繼續激情。

陳不否認曾與學生在家裡、學校體育器材室、電腦教室的小房間獨處，但否認猥褻、性交，並表示因學生英文考試成績好而請對方吃飯、帶對方到皮膚科診所就診、購買田徑用球鞋、要與台灣大學學生進行英文視訊而到電腦教室找耳機。

士林地方法院認為，學生在偵訊和審理時說詞一致，證述具體，如不是親自經驗且印象深刻，難以憑空杜撰，不可能誣陷老師。本案是因學校主任、訓育組長在2022年1月7日尋找學生遺失的手機過程中發現「怪怪的」，且主任回想起曾撞見陳姓老師與學生共處一室、上鎖房門，經詢問後才發現內情，家長才帶著小孩到金山分局報警，士院認為證人證述可信。雖然學生沒有主動說出被性侵一事，但在經主任詢問後也決定不再沉默，士院認為沒有可議之處。

一審認為陳身為教師，深受學生信任且易成為學生的效仿對象，卻沒能樹立典範而逞私慾，還有恃無恐屢屢再犯，影響學生人格發展，判他6年6月徒刑，高院前審維持原判決，但最高法院認為陳被控的前三項行為補強證據不足，撤銷、發回更審，僅有被學校主任撞見的那次判3年6月定讞。

高院更一審審理發回的3項事實，認為補強證據確實不足，今改判陳無罪。

新北市陳姓國小老師被控以獎勵課業進步、陪同治療青春痘為由，4度撫摸、吸吮他生殖器，直到學校主任發現陳與學生詭祕窩在電腦教室儲藏室，性侵案紙包不住火，目前已有3年6月徒刑定讞。示意圖／聯合報系資料照
新北市陳姓國小老師被控以獎勵課業進步、陪同治療青春痘為由，4度撫摸、吸吮他生殖器，直到學校主任發現陳與學生詭祕窩在電腦教室儲藏室，性侵案紙包不住火，目前已有3年6月徒刑定讞。示意圖／聯合報系資料照

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