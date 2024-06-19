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Gino勁宥性侵入監又被女直播主控指侵 證據不足高院仍判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

YouTuber「Gino勁宥」莊凱博前年因強制性交被最高法院判處4年10月定讞，服刑中；他在入監前上Toyz的YouTube直播節目，再遭女直播主Call In指控指侵。新北地檢署調查後認定確有此事，依強制性交罪起訴莊，但一審無罪，台灣高等法院今再駁回檢察官上訴。

莊凱博因二度性侵同工作室的女直播主，一、二審依強制性交罪判4年10月徒刑，最高法院駁回上訴確定。莊在入獄前發布影片認為自己是「人醜怎麼做都是性騷擾」，言論再遭批評。

這回檢方調查，2018年7月16日中午，莊和女直播主以及女直播主葉姓前男友吃完飯後，莊以觀賞女直播主新租房屋為由，與女直播主一同返家。兩人進入屋內後，莊卻以體型優勢、力道強壓女直播主，以手指性侵她得逞。女直播主被性侵後向葉姓前男友與友人哭訴，還因此身心受創並前往身心診所就診，2023年間向新北地檢署提出告訴。

莊凱博坦承有與女直播主吃午餐，並在當天傳送「刺激嗎」等訊息給她，但對於到過女直播主住處並性侵她等事全盤否認。檢方考量女直播主和葉姓前男友、友人在案發後的對話，以及女直播主就診後醫生證實她患有創傷後壓力症候群等事實，依強制性交罪起訴。

不過新北地院認為檢方起訴除女直播主單一指訴外，沒有其他補強證據，無從令人形成確信為真的心證，判莊無罪。一審特別說明國際社會上各種「Me Too」運動鼓勵被害人站出來，勇敢揭發加害人，但法庭運作與社會運動的本質不同，必須嚴守證據裁判主義，難以因回應社會運動的倡議或告訴人期待而率斷，判決莊無罪並非「認證」他說的是真的或是告訴人指述不實，而是在訴訟上的證明力不到讓人無所懷疑的程度。

檢方上訴，高院今仍維持一審見解，駁回上訴，此案無罪。

入獄服刑的「Gino勁宥」莊凱博再捲入性侵案，台灣高等法院今仍維持無罪判決。資料照片。記者王宏舜／攝影
入獄服刑的「Gino勁宥」莊凱博再捲入性侵案，台灣高等法院今仍維持無罪判決。資料照片。記者王宏舜／攝影

性侵 男友 直播主

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