酒後疑涉性騷 南竿守備上校大隊長遭記過調職

陸軍馬祖防衛指揮部今天表示，南竿守備大隊上校大隊長日前於營外餐敘飲酒返營後，在辦公室對女性同仁疑涉有不當行止，單位獲知後立即展開行政調查，已核予大過兩次處分並調離現職，後續將召開不適服評議會。

網路媒體「菱傳媒」今天報導指出，駐守金馬最前線的某上校大隊長，酒後將女官叫到辦公室「毛手毛腳」，讓女官不舒服。部隊主動介入調查，決定給予該名上校大隊長記大過處分、調離現職，後續將召開不適服評議會，預計7月1日退伍。

陸軍馬防部今天發布新聞稿指出，有關媒體報導「酒後疑涉性騷，大隊長遭嚴辦」，所屬南竿守備大隊長日前於營外餐敘飲酒返營後，在辦公室對女性同仁疑涉有不當行止，單位獲知後立即展開行政調查，已核予大過兩次處分並調離現職，後續將召開不適服評議會。

馬防部指出，將以嚴肅態度妥慎處理後續，維護官兵權益。女性同仁目前「暫不提申訴、告訴」，單位已加強輔導與關懷，並由法制官提供法律諮詢；另加強官兵軍（法）紀及性別教育，並列為案例宣教，防杜類案肇生。

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