男友被朋友支開她慘遭強暴 男友竟要她別報警

南投一名柯姓男子找朋友喝酒卻對朋友的女友起色念，要友人去買檳榔，見友人離開就強暴女子，女子向男友哭訴，男友要她別報警，不要把事鬧大，事後還幫柯轉交2萬元求情，女子不從報警提告，檢方起訴後，南投地方法院依強制性交罪名判柯男4年2月有期徒刑。

判決書指出，柯男去年5月到朋友租屋處，與友人及該友人的女友一起飲酒，喝酒時直誇女子漂亮，甚至動手襲胸、拉她褲子，女子抗拒將他推開拒絕，不料柯並未死心，更掏錢要友人去買檳榔，待友人出門後，便對女子下手，強暴得逞。

事發後，被害女子趁機逃出租屋處，想向鄰居借電話報警，柯男追了出去，要她別跟鄰居說，女子見柯男也跟出來，便折返跑回租屋處，躲進房間並將房門上鎖，而柯男眼見房門已上鎖，且怕附近鄰居發現，因此逃跑離開現場。

被害女子躲到男友返家才出房門，不料，她向男友哭訴遭強暴，男友卻要她別把事情鬧大、別告他朋友，他不想看到朋友被關；隔天柯男又到租屋處，向她下跪道歉，男友也幫柯男轉交2萬元要他收下和解，但她不願意收錢，堅持報警提告。

柯男辯稱，他喝醉了才誤把女子當成朋友，開玩笑脫其外褲，脫下後發現認錯人了，有道歉也沒對她強制性交；而被害女子的男友也承認要女友別報警，並稱因是他邀柯男來喝酒才起事端，他也有責任，且對方事後有悔意，才想協調和解。