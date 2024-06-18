北捷女客遭偷拍裙底風光 落網狼稱情不自禁犯案
北市1名女子搭捷運至忠孝敦化站離站時，發現有名陌生男子偷拍其裙底風光，當場怒罵並要求其刪除照片，警方獲報到場處理，涉案林男坦承見女子貌美才偷拍，警詢後依法送辦。
台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，轄下敦化南路派出所16日下午3時許獲報，指台北捷運忠孝敦化站2號出口發生偷拍案件，隨即派巡邏員警到場處理。
根據警方調查了解，被害女子搭乘扶梯要離站時，發現身後尾隨1名陌生男子且偷拍其裙底風光，兩人當場起爭執，女子抓住犯嫌怒罵，並要求他刪除手機照片，周遭民眾見狀也立即報警協助。
從事服務業的35歲林男隨後也坦承不諱，供稱是見被害人貌美才忍不住偷拍，警方依妨害性隱私現行犯案件將林男逮捕送辦，並查扣智慧型手機一具。
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