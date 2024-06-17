涉對多名女學生下手 數學狼師否認犯行…法院裁定第3次延押
彰化戴姓數學老師涉嫌對多名女學生強制性交、猥褻，檢方將他起訴，戴男至今雖否認犯行，但法官認為其犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，近日第3次裁定延長羈押2個月。
去年7月1名女學生向警方報案後，陸續爆出多名學生受害。檢警調查，戴男於民國92年至105年在彰化某國中擔任教師，涉嫌在學校、住處家教班等地對女學生強制性交、強制猥褻等，法院去年11月10日裁定羈押。
戴男羈押期間未認犯行，但法官訊問後，認為起訴書所載犯罪事實與告訴人、被害人及證人的證述情節大致相符，並有手繪的被告居所現場平面圖等，戴男犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，已延押2次。
戴男上月以年近60歲，且患有慢性病、高血壓等疾病為理由，自認身體狀況不佳，加上家中有8旬母親急需照護，沒有逃亡可能，聲請具保停止羈押。法院認其沒有「非保外治療顯難痊癒」情形，羈押執行難免與被告個人自由及家庭生活機能圓滿有衝突，駁回聲請。
由於戴男矢口否認犯案，法官為確保日後審判或執行刑罰順利進行，認有繼續羈押必要，延押2個月。
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