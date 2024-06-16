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女搭火車驚見露鳥俠坐隔壁 短褲男公然掏「槍」還狂甩動

聯合新聞網／ 綜合報導

台鐵區間車示意圖，非當事班次。聯合報系資料照
台鐵區間車示意圖，非當事班次。聯合報系資料照

有一名女乘客15日搭乘台鐵區間車，自中壢上車，想不到坐在她隔壁、身穿短褲的男子竟公然掏出生殖器，甚至還不斷甩動，她立刻傳簡訊給台鐵客服反映，但車長還來不及處理男子便已下車，她崩潰直呼「我要去收驚」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她15日9:35自中壢搭乘區間車1141次，上車後有一名身穿短褲的男子坐在她的隔壁，原PO不疑有他繼續滑手機，想不到眼角餘光突然瞄到「有東西在動」，定睛一看竟是男子掏出生殖器不斷甩動，難以置信的她再看一眼確認後嚇壞了。

她立刻傳簡訊給台鐵客服反映，她寫道「你好，我現在在區間車1141車次上，第六節車廂有男生把生殖器掏出來一直甩，請車長趕快處理」，不過在車長處理前，男子就先於9:40分在埔心站下車。

原PO表示，男子下車後，她還與一旁的女乘客對視，兩人都一臉驚恐，「雖然從小被教育遇到性騷擾要勇敢發聲，可是事發當下真的腦袋空白，尤其最近瘋子越來越多，我怕我反應太大，等等他會不會有刀子拿出來砍我，甚至嚇到忘記包包裡面備有防狼噴霧」。她也呼籲，「搭火車注意安全，盡量不要選雙人座靠牆的那種座位，有問題不想直接按鈴或打電話也可以傳簡訊」。

其他人則留言，「就說了中壢是台灣的Z區，住這18年怪人見多了」、「中壢怪人真的很多」、「拿雨傘敲他小老弟，那麼明目張膽的第一次見」。有網友曾遇過露鳥俠，留言「下次就看著他笑他，拿手機出來拍，我之前遇到露鳥俠馬上拿手機邊笑邊拍，他直接嚇到跑走」。

另有人提議，「建議下次遇到類似狀況，請先與他保持距離，觀察同車廂有無其他男乘客可以協助（通報台鐵人員或制止）並直接錄影蒐證，以現今台灣社會來說，我相信一定會有人願意協助妳的，事後再把相關影片事證遞交給警方，並PO到爆料公社&各大媒體，讓他知道自己脫序行為是要付出代價的，如果嫌犯每一次的露鳥都是沒事的話，他下次只會更肆無忌憚的再做出類似或更誇張的事」。

Dcard 台鐵 生殖器

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