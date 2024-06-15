一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 氣到出腳踹對方蛋蛋
有「新竹最美里長」之稱的埔頂里長何芝寧近日赴日旅遊，竟在東京遇到癡漢跟蹤，不僅上前言語挑逗，還出手撫摸臀部，氣得何芝寧當場出腳踹向對方蛋蛋，並且向當地警察報警求助，同時將過程也Po上個人社群，引發網友熱議。
何芝寧表示，她是在山手線大塚驛附近，遇到喝醉的癡漢尾隨，甚至還用日文加英文不斷表達「要做i」，何芝寧擔心被癡漢跟蹤到旅館，所以便往車站旁的書店走，沒想到癡漢竟還跟了上來，也走進書店，讓她十分害怕，直接把對方樣貌用手機拍了下來。
何芝寧說，她原本就不想理會這名癡漢，但癡漢一直用英文及日文跟她講話，還有各種性暗示語言，甚至她逃進書店內後，癡漢更大膽出手摸她的臀部，她只好立即踢向對方，幸虧最後有警察將癡漢逮捕。
過程全被她記錄下來Po在個人社群Instagram限時動態上，引發網友轉傳。何芝寧則提醒，女性若赴日遊玩遇上變態或癡漢猥褻、跟蹤，一定要立即向警察求助，不能擔心在國外就大事化小，以免當場被對方得寸進尺，更希望永遠不要再遇到癡漢。
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