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一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 氣到出腳踹對方蛋蛋

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

有「新竹最美里長」之稱的埔頂里長何芝寧近日赴日旅遊，竟在東京遇到癡漢跟蹤，不僅上前言語挑逗，還出手撫摸臀部，氣得何芝寧當場出腳踹向對方蛋蛋，並且向當地警察報警求助，同時將過程也Po上個人社群，引發網友熱議。

何芝寧表示，她是在山手線大塚驛附近，遇到喝醉的癡漢尾隨，甚至還用日文加英文不斷表達「要做i」，何芝寧擔心被癡漢跟蹤到旅館，所以便往車站旁的書店走，沒想到癡漢竟還跟了上來，也走進書店，讓她十分害怕，直接把對方樣貌用手機拍了下來。

何芝寧說，她原本就不想理會這名癡漢，但癡漢一直用英文及日文跟她講話，還有各種性暗示語言，甚至她逃進書店內後，癡漢更大膽出手摸她的臀部，她只好立即踢向對方，幸虧最後有警察將癡漢逮捕。

過程全被她記錄下來Po在個人社群Instagram限時動態上，引發網友轉傳。何芝寧則提醒，女性若赴日遊玩遇上變態或癡漢猥褻、跟蹤，一定要立即向警察求助，不能擔心在國外就大事化小，以免當場被對方得寸進尺，更希望永遠不要再遇到癡漢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何芝寧到東京旅遊卻遇到癡漢，更一路跟蹤、撫摸她臀部。圖／翻攝自何芝寧IG
何芝寧到東京旅遊卻遇到癡漢，更一路跟蹤、撫摸她臀部。圖／翻攝自何芝寧IG
有新竹最美里長之稱的埔頂里長何芝寧。圖／翻攝自何芝寧臉書
有新竹最美里長之稱的埔頂里長何芝寧。圖／翻攝自何芝寧臉書
何芝寧到東京旅遊卻遇到癡漢，更一路跟蹤、撫摸她臀部。圖／翻攝自何芝寧IG
何芝寧到東京旅遊卻遇到癡漢，更一路跟蹤、撫摸她臀部。圖／翻攝自何芝寧IG

何芝寧 警察

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