林森北路大樓藏春色 北市警突襲3對男女「全裸緊密連結」...帶回51人

台北市中山警分局日前獲報，林森北路「新欣大廈」地下室有按摩養身館暗藏春色，前天集結警力突襲搜索，帶回現場負責人吳姓女子、員工、男客等51人，查扣現金57萬餘元、保險套、帳冊等證物，經查共25人涉案事證明確，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方調查，中山分局接獲舉報，該按摩養身館以合法掩護非法，私營應召站，經派員調查蒐證，轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。

其中，共有3對男女分別在包廂中全裸，正在進行性交易。

員警向保安警察大隊調來大型警備車帶回51人偵詢，另查扣現金57萬5500元、監視器設備、手機、電腦、無線電、帳冊、保險套等證物。

據悉，該應召站已運作至少2個月，皆雇用台籍女子作為按摩小姐，上網刊登付有小姐照片、三圍資訊的色情廣告吸客，甚至提供店內「選妃」服務，讓上門尋芳客可在包廂內直接點心儀的小姐留下，以2600至3600元不等價格進行「半套」性交易，加價3000元則可「全套」性交易。

由於警方查緝時，有5名男客已進包廂但尚未進行性交，也有部分小姐在休息室等候，警方調查釐清後認定吳女及員工等9人、男客6人、小姐10人等25人涉案事證明確，詢後依妨害風化罪嫌將吳女等9人移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰男客及小姐。