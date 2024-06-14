快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

跌破眼鏡！謝淑薇為何選20歲曹家宜當奧運搭檔？知名作家曝「合理原因」

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林森北路大樓藏春色 北市警突襲3對男女「全裸緊密連結」...帶回51人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市中山警分局日前獲報，林森北路「新欣大廈」地下室有按摩養身館暗藏春色，前天集結警力突襲搜索，帶回現場負責人吳姓女子、員工、男客等51人，查扣現金57萬餘元、保險套、帳冊等證物，經查共25人涉案事證明確，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方調查，中山分局接獲舉報，該按摩養身館以合法掩護非法，私營應召站，經派員調查蒐證，轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。

其中，共有3對男女分別在包廂中全裸，正在進行性交易

員警向保安警察大隊調來大型警備車帶回51人偵詢，另查扣現金57萬5500元、監視器設備、手機、電腦、無線電、帳冊、保險套等證物。

據悉，該應召站已運作至少2個月，皆雇用台籍女子作為按摩小姐，上網刊登付有小姐照片、三圍資訊的色情廣告吸客，甚至提供店內「選妃」服務，讓上門尋芳客可在包廂內直接點心儀的小姐留下，以2600至3600元不等價格進行「半套」性交易，加價3000元則可「全套」性交易。

由於警方查緝時，有5名男客已進包廂但尚未進行性交，也有部分小姐在休息室等候，警方調查釐清後認定吳女及員工等9人、男客6人、小姐10人等25人涉案事證明確，詢後依妨害風化罪嫌將吳女等9人移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰男客及小姐。

警方強調，色情業者為了不法營利，常以各種不同模式掩飾經營，設置嚴密監控系統規避查緝，為端正風俗淨化治安，警方絕對持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。

警方查扣現金57萬5500元、監視器設備、手機、電腦、無線電、帳冊、保險套等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣現金57萬5500元、監視器設備、手機、電腦、無線電、帳冊、保險套等證物。記者李隆揆／翻攝
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影
轄區中山一派出所調集鄰近警所、偵查隊警力，6月12日下午5時動員45名警力突襲搜索該店，帶回現場負責人61歲吳女及員工等9人、按摩小姐31人、男客11人，共51人。記者李隆揆／攝影

保險套 性交易 按摩

延伸閱讀

板橋江子翠海砂屋都更通過 將重建24層大樓

關渡洲美地區部分改城鄉一 北市國土計畫修正後送中央

北市國小導護志工高齡化 5名85歲志工「保不了」遭勸退

朝野協商在門外抽菸…柯建銘遭檢舉 北市衛生局要查了：最重罰1萬元

相關新聞

林森北路大樓藏春色 北市警突襲3對男女「全裸緊密連結」...帶回51人

台北市中山警分局日前獲報，林森北路「新欣大廈」地下室有按摩養身館暗藏春色，前天集結警力突襲搜索，帶回現場負責人吳姓女子、...

影／新北偷拍男拍女裙底風光漏餡拔腿跑 躲7天遭逮

李姓男子日前在新北市路邊涉嫌持手機偷拍女子裙底風光，遭路過婦人發現大聲喝斥，急忙拔腿逃跑，永和警方獲報調閱監視器追查，昨...

台中健身教練硬上女友人 她酒醉誤認男友親熱…驚醒才崩潰

台中黃姓健身教練獲邀到一對情侶朋友家喝酒留宿，黃也清楚2人論及婚嫁，半夜醒來竟溜進主臥室朝酒醉的女子性侵，對方一度誤以為...

騎YouBike問路當街性侵夜歸女 惡狼辯「看她長得不錯」無法控制

男子蔡宗諺前年凌晨騎YouBike尾隨夜歸女子，假借問路勒住脖子、壓制於地面，當街強脫褲子以手指性侵得逞，最終鄰居在陽台...

「拒絕他就不買東西給我」 台南女童4年遭單親父性侵664次 判決出爐

台南一名單親爸爸被控涉嫌在女兒7歲到10歲間，對女兒頻繁伸出狼爪，平均2天性侵1次，共計664次。事情一直到去年4月女童...

妙齡女中山區男模店消費「為女爭風吃醋」挨揍 提告5人傷害

前年，張姓女子與3名女陪侍公關前往北巿中山區一家男模會館消費，張女不滿有兩名陪侍舉止親暱，眾人起口角，最後張女被毆打成傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。