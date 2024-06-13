騎YouBike問路當街性侵夜歸女 惡狼辯「看她長得不錯」無法控制

男子蔡宗諺前年凌晨騎YouBike尾隨夜歸女子，假借問路勒住脖子、壓制於地面，當街強脫褲子以手指性侵得逞，最終鄰居在陽台出聲喝斥，蔡才逃離現場，最高法院依強制性交罪判蔡4年2月徒刑定讞。

蔡2022年9月5日凌晨3時許騎YouBike欲返回住家，在台北市某公園附近見女子騎單車經過，假借問路名義上前搭訕，女子回應不清楚，蔡見女子頗具姿色，而持續騎車尾隨，直到女子下車後，上前以手勒住對方脖子，並壓制在地上，強脫女子外褲導致拉鍊斷裂，再以手指性侵。

女子極力反抗，用嘴巴咬蔡的手指並大聲呼救，附近鄰居聽聞到陽台出聲喝斥「你在幹嘛我要報警」等語，蔡見狀趕緊逃離現場，女子脖子有2公分紅腫、胸部紅痕、背臀部3公分紅痕、手肘擦傷、左手臂抓痕、陰部約4公分擦傷、紅腫等。

女子事後報警，並稱案發後她感覺心裡受傷，一個多月沒辦法回去工作，不管在哪個地方看到男生站在旁邊就沒有安全感，她永遠不會忘記這件事，台灣治安這麼好怎麼會發生這種事，她不知道對台灣是否還有信任。

蔡犯後雖坦承犯行，但屢屢以罹患疾病而無法控制行為抗辯，還說「我問路時有看到她的長相，我覺得她還不錯，所以才會有要性侵害她的念頭，如果她是老太婆或很醜，我就不會想」。

法院認為蔡犯後態度不佳，至今也未獲得女子的原諒或和解，一審依強制性交罪判刑3年6月，但二審認為量刑過輕，改判4年2月徒刑，案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。