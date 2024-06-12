邱姓副教授涉擁抱摸腿女學生 性騷擾罪判刑4月

北部國立大學邱姓副教授涉觸摸女學生大腿內側，另擁抱女方遭目擊，女方提告。台北地院依性騷擾罪，判邱男4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，邱男於民國111年11月25日晚間11時許，趁系上舉辦跨夜活動，女學生盤坐於研究室內沙發上未予防備而不及抗拒之際，徒手拍擊而觸摸女方右大腿內側1下。

此外，邱男隔天早晨利用叫醒側睡在研究室地板上的女方起床，來不及抗拒之際，以雙手正面穿入女方腋下勾起女方身體方式，為擁抱行為1次，正好1名男學生步入研究室內目擊而加以詢問，邱才放開女方。

女方事後察覺有異，提出告訴，台北地檢署起訴邱男，案件移送台北地方法院審理。

邱男表示，依研究室內擺設佈局，實難跨越男學生而拍擊女方右大腿，如果真的有拍擊觸摸大腿內側，為何女方會繼續留宿於研究室內，並不合理；他已婚且具導師身分，並無犯罪動機，如果有性騷擾意圖，豈會在其他男學生、女學生面前公然為之。

法院認定，邱男於同一地點、密接之時間，先以手觸摸女方右大腿內側的隱私部位，復以雙手正面穿入女方腋下勾起身體而為擁抱，是基於同一性騷擾的犯意所接續實施數個舉動，論以性騷擾一罪，日前判決4月徒刑，得易科罰金。可上訴。