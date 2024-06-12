邱姓副教授涉擁抱摸腿女學生 性騷擾罪判刑4月
北部國立大學邱姓副教授涉觸摸女學生大腿內側，另擁抱女方遭目擊，女方提告。台北地院依性騷擾罪，判邱男4月徒刑，得易科罰金。可上訴。
判決指出，邱男於民國111年11月25日晚間11時許，趁系上舉辦跨夜活動，女學生盤坐於研究室內沙發上未予防備而不及抗拒之際，徒手拍擊而觸摸女方右大腿內側1下。
此外，邱男隔天早晨利用叫醒側睡在研究室地板上的女方起床，來不及抗拒之際，以雙手正面穿入女方腋下勾起女方身體方式，為擁抱行為1次，正好1名男學生步入研究室內目擊而加以詢問，邱才放開女方。
女方事後察覺有異，提出告訴，台北地檢署起訴邱男，案件移送台北地方法院審理。
邱男表示，依研究室內擺設佈局，實難跨越男學生而拍擊女方右大腿，如果真的有拍擊觸摸大腿內側，為何女方會繼續留宿於研究室內，並不合理；他已婚且具導師身分，並無犯罪動機，如果有性騷擾意圖，豈會在其他男學生、女學生面前公然為之。
法院認定，邱男於同一地點、密接之時間，先以手觸摸女方右大腿內側的隱私部位，復以雙手正面穿入女方腋下勾起身體而為擁抱，是基於同一性騷擾的犯意所接續實施數個舉動，論以性騷擾一罪，日前判決4月徒刑，得易科罰金。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言