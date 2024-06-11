農夫魚販性侵傳播妹5小時遭判刑 更二審：她也有性自主權

吳姓、梁姓男子將傳播妹叫到家中，卻輪姦5小時，被訴二人以上共同犯強制性交罪，台北地方法院審理時，吳、梁都說對方本來就要做性交易，法官不採，判吳、梁各7年10月徒刑。案件纏訟，台灣高等法院更二審認定兩人無視女方性自主權，今判2人各7年2月徒刑。

綽號「七哥」的吳姓男子有違反動產擔保交易法、傷害、毒品、賭博前科，綽號「阿水」的梁姓男子則有組織犯罪條例、詐欺等前科。2016年11月16日晚上，吳、梁在新北市蘆洲區一處7、8樓兩層的樓中樓聚會，梁聯繫酒店經紀人安排被害人出場、坐檯，晚間10點多，傳播妹到府，被梁帶到現場。

當晚12點一過，傳播妹到7樓上廁所，吳將她推倒在沙發上，扯開衣服親吻胸部，再將她拉進廁所裡指侵；吳離開，換成梁扯掉傳播妹的衣服，在7樓房間、沙發、馬桶上性侵傳播妹。

檢方認定，傳播妹受二度侵害後，全裸被扛上8樓的床舖；凌晨3時，吳、梁再輪姦傳播妹，輪流由一人壓制被害人的四肢，以方便另一人作案，到清晨5時才罷休。傳播妹手腕、小腿多處傷害，她趁機逃離、驗傷、 報警。

吳辯稱，傳播妹是梁叫來陪酒、做性交易的，他與傳播妹玩遊戲，說好輸了就可以親胸部；吳還說，傳播妹離開時步伐穩定，卻說被輪姦，不合常理。梁承認與傳播妹發生2次性行為，否認犯行。梁稱，他有付清傳播妹坐檯及性交易的費用，案發前後，都有持續跟酒店經紀叫小姐，「沒有人像她一樣要我賠錢，根本在恐嚇我」。

北院審理時，傳播妹表示確實被性侵，她多次哭泣、語帶哽咽，主動要求法官中斷、休庭以平復情緒，交互詰問程序中，另對詰問她的人哭喊「事情過那麼久，你要我怎麼回想細節？」。法官認為，要求被害人在法庭就遭逢情節坦然細述，強人所難，被害人自陳因被性侵，曾逃離台灣很久，顯示她心理壓力極大，判吳、梁成立犯罪。

吳、梁上訴，高院更二審認為被害人歷次陳述明確，證詞沒有瑕疵或矛盾，且黃姓、陳姓證人的證述也相符。高院表示，被害人到場服務內容固然包含性交易，但雙方是否成交，被害人仍有性自主權，不能因她從事性交易赴約就直接認定她同意「多P」。