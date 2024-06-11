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凌晨闖公園女廁…手伸進內褲猥褻落單女子 色狼摸到「便便」即嚇跑

香港01／ 田中貴／報導

男工猥褻女受害人時，因摸到「便便」而嚇得停手，洗手後逃離現場，最終被捕。示意圖／ingimage
男工猥褻女受害人時，因摸到「便便」而嚇得停手，洗手後逃離現場，最終被捕。示意圖／ingimage
台北市1名男工去年初凌晨見到有女子單獨進入公園女廁，竟色膽包天企圖性侵對方，將女子強推入殘障人士廁所旁邊的隔間有所行動，當他把手伸入受害人的內褲亂摸時，竟然摸到女子新鮮排出的「便便」，嚇到男工立即停手，繼而衝到洗手台洗手，然後逃之夭夭。女受害人因「便便」而力保清白，而涉案色魔其後被捕。案件早前提堂後，法官裁定男工強制猥褻罪成，判處入獄1年。

案件引來各界討論，網友紛紛留言這宗非禮案是「屎無前例」、「人屎不能復生，但可以防身」、「真．屎遁之術」，也有人批評被告是自作自受，無論如何也慶幸女子能力保不失。

根據判決書，被告是劉姓男子，任職拆除工人，患有中度智力障礙，懷疑患有器質性腦症候群，不排除腦部有功能障礙，導致心理和行為有異常；至於女受害人案發時肚瀉，所以在內褲鋪上廁紙，以防排泄物弄髒內褲，2人並不相識。

案發於去年1月11日凌晨1時許，女受害單獨前往228公園的女廁，如廁後離開，劉男卻守在廁所門口掏出下體，繼而將受害人強行推進殘廁旁邊的隔間内企圖性侵。受害人雖激烈反抗，但劉男全不不理會，一手遮住受害人的臉部和嘴巴，另一隻手伸進她的褲子，深入內褲亂摸，沒類到竟然摸到女受害人剛排出的「便便」，嚇到劉男立即停手，甚至跑到外面洗手台洗手，清洗後逃離現場。

女受害人被侵犯後自行回家，同樣嚇得整晚失眠，隔日早上才鼓起勇氣，向清潔涉事公廁的阿姨訴苦，然後前往警局報案，警方經調查後拘捕劉男。

案件近日提堂，劉男否認控罪，辯稱自己當時上廁所，但走錯進入女廁，沒有觸摸女同害人。

但法官翻閱現場閉路電視畫面，發現當時劉男3次出入女廁，而且手握下體，當劉男離開現場後，女受害人從女廁爬行出來，褲頭在臀部下方位置，加上女受害人的下體和內褲均驗到劉男DNA，因此裁定被告強制猥褻罪成，判處有期徒刑1年，下令服刑完畢或被赦免罪行後，需進到相關處所接受3年監護，案件仍可上訴。

案件引來台灣各界討論，多名網友留言「屎料不及」、「嚇屎人了」，也有人認為被告「一輩子的陰影，應該不會再犯」，又認為他猥褻女性罪有應得，同時為女子得保清白而慶幸，祝願女子早日忘記不快事。

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文章授權轉載自《香港01》

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