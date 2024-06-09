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她控推拿師「跳上床」摸胸、磨蹭下體 法官發現1關鍵諭知無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳姓推拿師遭國小同學婷婷指控，她去年至陳男家中推拿按摩時，陳男不但碰觸她乳頭、拉她手碰自己大腿內側，並以言語性騷擾：「你全身都被我看光光了，要不要我負責？」還趁機跳上她的身體磨蹭下體。法官審理時發現，陳男行動不便，實難想像可輕易以跳躍的方式移動身體，認為婷婷指控有問題，最終諭知陳男無罪。

婷婷控訴，去年4月去陳男住處針灸放血，陳男說她心臟不好，要幫她治療，她躺到治療椅上，一開始都正常，後來陳男叫她把眼睛閉上，之後就突然趴在她身上，用生殖器磨蹭她下體，還問她：「叭噗（指女性性器官）有沒有感覺到熱熱的？」

婷婷說，因她受到驚嚇，出言喝止，陳男還親她嘴一下，又拉她的手去摸睪丸，還問「有沒有感覺我下體的熱氣通到你的身體？」接著又摸她乳頭並說「你的乳頭，已經變軟了，你全身都被我摸光光。」

陳男辯稱沒有碰觸婷婷乳頭，只有在治療的過程中，碰觸她胸部旁的淋巴和胸部中線，他是有拉她的手碰自己大腿內側，但是要讓她感受拔罐後溫度的變化，至於對她說的那些話，是在開小學同學會時跟她開的黃腔。

交互詰問中，檢察官問婷婷：「因為陳男是行動不便人士，可否具體說明，當時他如何跳到妳身上磨蹭？」婷婷回答：「因為陳男叫我閉眼躺在躺椅上，他就整個人跳起來趴在她身上，我嚇了一大跳，大喊你在做什麼！陳男就又跳下去旁邊。」

法官審理，陳男為行動不便之人，實難想像可輕易以跳躍的方式移動身體，且婷婷所指訴的內容，跟另外2名證人所說互有齟齬，又沒有其他證據證明婷婷所指述，無從形成被告有罪之確信，基於「罪證有疑、利於被告」之原則，諭知陳男無罪。

新竹陳姓推拿師遭國小同學婷婷指控，她去年至陳男家中推拿按摩時，不但碰觸她乳頭、拉她手碰自己大腿內側，並以言語性騷擾：「你全身都被我看光光了，要不要我負責？」還趁機跳上她的身體磨蹭下體。圖／ingimage
新竹陳姓推拿師遭國小同學婷婷指控，她去年至陳男家中推拿按摩時，不但碰觸她乳頭、拉她手碰自己大腿內側，並以言語性騷擾：「你全身都被我看光光了，要不要我負責？」還趁機跳上她的身體磨蹭下體。圖／ingimage

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