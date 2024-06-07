嫌供稱曾對十餘童下手！高雄7歲男童社區中庭遭鄰拐騙性侵 檢方聲押獲准

圖為示意圖，非新聞當事人。圖/ingimage

高雄7歲男童日前晚間在前鎮區住處社區中庭玩耍，卻被同社區李姓男子拐騙至暗處性侵，李男還自爆2年內已與10多名國中小學生發生關係，自認是變態，雄檢訊後聲押獲准。

檢警調查，家住前鎮區的7歲男童上月底在家中吃完晚餐後，獨自前往社區中庭玩耍，但卻遭同棟大樓李男搭訕，男童見李男是鄰居放下戒心，不料竟被拐騙至暗處性侵。男童回家後告知父母，家屬連忙報警逮人。

李男落網後，警方在其硬碟中找多部男性不雅影片，但未發現侮辱男童影片。但李男接受警訊時供稱2年內已與10多名國中小男學童發生性關係，甚至還留下聯繫方式。更說看到年幼男童就很興奮，應該是有戀童癖，也一直沒辦法控制自己這樣變態的行為。

警方將李男依妨害性自主等罪移送高雄地檢署複訊後，檢方昨天依有再犯之虞向高雄地方法院聲押，法官裁定羈押禁見。