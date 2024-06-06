小六女童遭惡狼叔公性侵 失眠、無意識塗鴉罹患創傷症候群

南投縣小六女童去年寒假期間遭叔公指侵，因為母親生病她擔心母親病情加重，不敢告訴家人，但壓力太大，開學後仍告訴老師。老師表示，女童遭侵害後，連最喜歡寫作都寫不下去，只能無意識塗鴉，讓老師相當不捨。南投地方法院審理後，依加重強制性交罪判惡狼叔公7年8月有其徒刑。

判決書指出，去年1月寒假期間，女童和弟弟、妹妹回媽媽娘家。當晚3姊弟一起睡覺，但叔公回來後竟擠上床，對女童摸胸，女童驚醒後將叔公推開，但叔公還是繼續撫摸，將手伸進女童褲子內性侵得逞。

女童受害後，因為母親生病精神狀況不佳，擔心媽媽身體狀況不敢說。但是受侵害的回憶成了女童夢魘，晚上睡覺剛閉眼睛，就想到遭侵害的畫面，不只失眠，精神狀況也不好，出現幻視、幻聽現象。

直到2月開學後，她才向導師說出她遭侵害，回憶這段惡夢般的經歷，女童雙腳會不自主搖晃、表情很焦慮，最後失聲痛哭，老師立即報警。

叔公到案後，矢口否認性侵，辯稱當天他喝酒回房間準備睡覺，看到女童和弟弟、妹妹都已經躺在床上，才把他們抱起來挪到旁邊去躺下，並沒有侵害女童。

女童經精神鑑定，出現重大心理壓力事件後的症狀，包括焦慮、憂鬱、煩躁等負面情緒，發怒撕毀作畫、自傷等行為，甚至有尋短，心悸呼吸困難、失眠，學業成績下滑，人際衝突增加等創傷後壓力症候群。

導師也說，女童原本文筆很好，經常大量寫作，但遭侵害後她的寫作量突然降到非常低，甚至只有混亂的塗鴉，讓導師相當不捨。

法官審理後，認為叔公為滿足私欲，罔顧人倫侵害女童，嚴重戕害女童身心，犯後也未能與女童和解，依加重強制性交罪判處叔公7年8月有期徒刑。

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